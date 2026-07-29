Kafébiträde sökes till Park kafe i Näsby Park

Park Kafé i Näsbypark AB / Butikssäljarjobb / Täby
2026-07-29


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Kafébiträde sökes – Park Kafé Näsby Park (heltid/deltid, långsiktigt)
Vi söker en seriös och ansvarstagande medarbetare till Park Kafé i Näsby Park.
Detta är en tjänst för dig som söker ett stabilt arbete under minst 1 år – inte ett extrajobb vid sidan av studier eller ett kort sommarjobb.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Om tjänsten
Arbetet är främst på Park Kafé i Näsby Park. Vi söker dig som kan arbeta heltid eller deltid med regelbundet schema.
Start: 20 Agusti
Anställning: Minst 1 år
Viktiga krav – läs innan du söker:
Du måste vara 20 år eller äldre
Du måste kunna prata svenska
Du måste bo i Norra Stockholm eller ha egen bil och möjlighet att ta dig till Näsby Park
Du måste kunna arbeta minst 1 år
Du måste kunna arbeta helger
Du ska ha erfarenhet från café, restaurang eller liknande servicearbete

Vi söker inte:
Personer som bara vill jobba extra ibland
Sommarjobbare
Personer under 20 år
Personer som inte kan ta sig till arbetsplatsen på ett pålitligt sätt

Dina arbetsuppgifter
Servera kaffe, smörgåsar och enklare maträtter
Kassaarbete och kundservice
Förbereda enklare mat och bakverk
Hålla caféet rent och trivsamt
Arbeta självständigt och ta ansvar för den dagliga driften

Vi söker dig som är:
Punktlig och pålitlig
Serviceinriktad och trevlig mot kunder
Självständig och ansvarstagande
Intresserad av att vara en del av ett café under lång tid

Vi erbjuder:
En trygg och långsiktig anställning
En trevlig arbetsmiljö på Park Kafé i Näsby Park
Ett arbete där du får ta ansvar och utvecklas

Så ansöker du
Skicka CV och skriv kort om din tidigare erfarenhet, var du bor och när du kan börja arbeta.
Endast seriösa ansökningar som uppfyller kraven kommer att besvaras.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: maryam@stationskafeet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Park Kafé Näsby Park".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Park Kafé i Näsbypark AB (org.nr 556975-0390)
Eskadervägen 2-4 (visa karta)
183 57  TÄBY

Arbetsplats
Park Kafe I Näsby Park

Jobbnummer
10014923

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