Kock Säsong Augusti - 22 December
Engsholms Slott Aktiebolag / Kockjobb / Södertälje Visa alla kockjobb i Södertälje
2026-07-29
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Kock sökes till Engsholms Slott – säsong augusti till 22 december
Drömmer du om att laga mat med riktigt bra råvaror i en inspirerande miljö? Kanske planerar du en vintersäsong i fjällen och söker ett roligt, utvecklande jobb fram till dess? Då kan Engsholms Slott vara precis rätt plats för dig.
Vi söker nu en engagerad kock som vill bli en del av vårt köksteam från augusti till den 22 december.
Hos oss får du arbeta i ett välrenommerat slottskök där matupplevelsen står i centrum. Vi lagar mat från grunden med omtanke, kreativitet och stor respekt för råvaran. Tempot kan vara högt, men vi hjälps alltid åt och värdesätter en positiv arbetsmiljö där alla bidrar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök.
Brinner för matlagning och vill utvecklas.
Är ansvarstagande, flexibel och en lagspelare.
Trivs med att leverera hög kvalitet, även när tempot ökar.
Vi erbjuder:
En fantastisk arbetsplats i vacker slottsmiljö på Mörkö, strax söder om Stockholm.
Ett härligt och sammansvetsat team.
Möjlighet att utvecklas i ett kök med höga ambitioner.
En perfekt säsongsanställning för dig som kanske fortsätter mot fjällen i vinter – eller bara vill avsluta året på en riktigt fin arbetsplats.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan redan idag – vi intervjuar löpande och ser fram emot att välkomna vår nästa kollega till Engsholms Slott!
Bil för egen kommunikation är bra, då slottet ligger på Mörkö med begränsade kommunikationer.
Skicka din ansökan till jobba@engsholm.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: jobba@engsholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engsholms Slott Aktiebolag
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Engsholms Slott AB Jobbnummer
10014926