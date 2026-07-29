Fysioterapeut, Opererande verksamhet fysioterapeuter, Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjukgymnastjobb / Falun Visa alla sjukgymnastjobb i Falun
2026-07-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet inom Region Dalarna som bedriver fysioterapiverksamhet på lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Arbetsgruppen Opererande verksamheter på Falu lasarett arbetar med patienter inom ortopedi, kirurgi inkl cancerrehab, intensivvård och kvinnosjukvård inom såväl slutenvård som specialiserad öppenvård. Falun är en härlig stad och närheten till en fantastisk natur och aktiviteter skapar goda möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Välkommen till Falun | Visit DalarnaPubliceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker en fysioterapeut som är intresserade av att arbeta inom ortopedi. I vår grupp jobbar vi både på vårdavdelning och inom specialiserad öppenvård. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med kollegorna i arbetsgruppen och andra yrkeskategorier på klinikerna.
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Opererande verksamheter som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter. Vi har en hög motivation att sträva framåt och utvecklas. Du erbjuds inskolning, utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter och det behov vi ser inom verksamheten. Alla anställda inom Region Dalarna erbjuds att ta del av ett årligt friskvårdsbidrag.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Fysioterapi Dalarna!KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom specialiserad hälso- och sjukvårdDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter
Du har god förmåga att kommunicera
Du bemöter andra professionellt och har god samarbetsförmåga
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Fysioterapeuterna
Anna Erika Lundgren AnnaErika.Lundgren@regiondalarna.se 023-499259 Jobbnummer
10014922