Arbetsledare På Daglig Verksamhet Inom Lss, Körkort Krävs
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2026-07-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vi söker nu en arbetsledare till Hägersten-Älvsjö dagliga verksamheter 1, inom LSS.
Enheten består av fem dagliga verksamheter, där deltagarnas delaktighet, utveckling och självbestämmande står i centrum.
Tjänsten innebär arbetsledning för tre dagliga verksamheter med olika inriktningar och målgrupper. Varje verksamhet består av en mindre arbetsgrupp om cirka 2–4 medarbetare, vilket ger goda förutsättningar för ett nära och tillgängligt ledarskap.
Som arbetsledare har du en kombinerad roll där du både leder medarbetare och arbetar praktiskt tillsammans med deltagarna i den dagliga verksamheten. Du har en viktig roll i att skapa struktur, kvalitet och ett gott arbetsklimat.
Vi tror på alla människors rätt till ett meningsfullt arbete och en verksamhet där både deltagare och medarbetare ges möjlighet att utvecklas.
Vi erbjuder
Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Du erbjuds även förmånliga träningskort på Stockholms stads simhallar, gym och träningsanläggningar samt rabatter hos flera andra friskvårdsaktörer.
Hos oss får du ett varierande och utvecklande uppdrag där du arbetar nära verksamheten samtidigt som du har möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt och kvalitet.
Din roll
Som arbetsledare är du medarbetarnas närmaste ledare och har en central roll i att leda, organisera och utveckla det dagliga arbetet. Du ansvarar för att skapa struktur, kvalitet och goda förutsättningar för medarbetarnas uppdrag. Du säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, stadens riktlinjer och verksamhetens rutiner.
Tjänsten är varierad och kombinerar arbetsledning, administrativa arbetsuppgifter och ett verksamhetsnära pedagogiskt arbete. Den största delen av arbetstiden arbetar du praktiskt tillsammans med deltagare och medarbetare i den dagliga verksamheten.
B-körkort är ett krav då två av verksamheterna bedriver arbetsinriktade uppdrag inom fastighetsservice och parkskötsel, där dagliga transporter med deltagare och material är en naturlig del av arbetet.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef och en ytterligare arbetsledare.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Leda, planera och fördela det dagliga arbetet.
• Hålla i och leda personalmöten och andra möten.
• Implementera, följa upp och utveckla rutiner och arbetssätt.
• Stötta medarbetare i frågor som rör dokumentation, genomförandeplaner och det pedagogiska arbetet.
• Arbeta med bemanning, schemaläggning och introduktion av nya medarbetare.
• Utföra administrativa arbetsuppgifter såsom fakturering, beställningar, administration av anställningar och andra personaladministrativa uppgifter.
• Bidra till verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
• Arbeta tillsammans med deltagare och medarbetare i verksamheterna.
• Samarbeta med interna och externa aktörer.
• Ersätta annan arbetsledare vid behov.
• Ersätta enhetschef vid behov.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning inom barn- och fritid, undersköterska med inriktning funktionsnedsättning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet.
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller annan ledande roll.
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, exempelvis bemanning, fakturering och annan verksamhetsadministration.
• God kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
• God datorvana och erfarenhet av administrativa verksamhetssystem.
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterande:
Det är meriterande om du har:
• Akademiska meriter inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
• Erfarenhet av att arbeta i verksamheter som genomgått ekonomiska omställningar och effektiviseringsarbete.
• Erfarenhet av kommunal verksamhet.
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare med god samarbetsförmåga. Du arbetar självständigt, tar ansvar för att planera och driva ditt arbete framåt samt har förmåga att fatta välgrundade beslut i det dagliga arbetet. Du tar ansvar för att hålla deadlines och följa upp det som behöver göras. När du saknar kunskap söker du aktivt information, ber om stöd när det behövs och omsätter ny kunskap i praktiken.
Du har god förmåga att planera, prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov, även när flera frågor behöver hanteras samtidigt.
Du har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och ett gott arbetsklimat samtidigt som du är tydlig i dina förväntningar och följer upp arbetet på ett strukturerat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för uppdraget.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
)
129 04 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Christian Juntunen, Vision 076-1222328 Jobbnummer
10014932