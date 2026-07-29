Ödeshögs kommun söker avfallstekniker!
Ödeshögs kommun, Gata, vatten och renhållning / Renhållningsjobb / Ödeshög Visa alla renhållningsjobb i Ödeshög
2026-07-29
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Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Varmt välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som avfallstekniker har du en mångsidig, praktisk och serviceinriktad roll. Du är verksamhetens "ögon och händer" ute i kommunen och varvar fältarbete, praktisk kärlhantering och underhåll med digital registrering och tillsyn. Du har även ett viktigt övergripande ansvar för vårt kärllager. Tillsammans med dina kollegor ser du till att vår logistik, våra återvinningsplatser och material håller högsta kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Lagerhållning, inköp & logistik: Ansvara för lagerstyrning, inköp och beställningar av nya kärl, reservdelar och tillbehör. Säkerställa rätt lagernivåer, utföra regelbundna inventeringar samt sköta kontakten med leverantörer.
• Kärlhantering, underhåll & rengöring: Montera, underhålla och reparera avfallskärl (t.ex. byte av hjul, lock och axlar) samt utföra rengöring av kärl vid behov. Hålla god ordning och struktur i kärllagret.
• Taggning & registrering: Förse kärl med RFID-taggar eller streckkoder och koppla dessa till rätt fastighet och adress i verksamhetssystemet Future.
• Utkörning & utbyte: Köra ut nya eller utbytta kärl till fastighetsägare och verksamheter samt hämta in gamla eller trasiga kärl.
• Operativ drift & nivågivare: Övervaka fyllnadsgrader digitalt via nivågivare och hålla löpande kontakt med entreprenörer för att säkerställa effektiva tömningar.
• Tillsyn & fältarbete: Utföra inventeringar av återvinningsstationer, bedöma skötselbehov gällande mark och containrar samt säkerställa att skyltning och dekaler är i gott skick.
• Kvalitet på ÅVC: Arbeta praktiskt med rutinerna för mottagning och avsändning av farligt avfall på återvinningscentralen.
• Kundservice & förbättringsarbete: Besvara frågor kring våra insamlingssystem från medborgare och företag samt delta i praktiskt förbättringsarbete ute på våra hämtställen.
• Digital rapportering: Hantera ordrar, rapportera avvikelser och registrera utförda uppdrag direkt i verksamhetssystemet.
Även andra uppgifter utöver det angivet ovan kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och serviceminded. Du trivs med ett rörligt arbete där du får varva självständigt fältarbete i bilen med kund- och entreprenörskontakter. Då du har ansvar för lagernivåer, beställningar samt registrering av kärl och adresser i vårt system är det avgörande att du är noggrann, strukturerad och har god framförhållning så att logistiken flyter på och datan alltid stämmer med verkligheten.
Vi ser att du som söker har gymnasieutbildning, gärna inom praktiskt/tekniskt område, eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Vidare har du god förmåga att hantera verktyg, montera, rengöra och utföra praktiska reparationer. Du har också god digital kunskap och kan nyttja tekniken på ett bra sätt för att ta nödvändig dokumentation. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal- och skrift.
B - körkort är ett krav för tjänsten.
C- körkort, tidigare erfarenhet av systemet Future eller liknande system samt tidigare erfarenhet från avfallsbranschen, lager/ logistik, hantering av kärl, åkeri eller arbete på återvinningscentral är meriterande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Hos oss i Ödeshög får du en arbetsplats med stor gemenskap och möjlighet att påverka ditt arbete. Vi värnar om en god balans mellan arbetsliv och fritid och erbjuder en trygg anställning i en förvaltning där vi hjälps åt för att nå våra mål.
Anställningsform: Vikariat dock längst t o m 2026-12-31 med viss möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Placering: Ödeshög
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
I rekryteringen kan du behöva uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ödeshögs Kommun
(org.nr 212000-0373)
Ödeshög (visa karta
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599 22 ÖDESHÖG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ödeshögs kommun, Gata, vatten och renhållning Kontakt
Ansvarig Kommunal Ödeshög
Lotta Svennberg odeshog.ost@kommunal.se +46104428670 Jobbnummer
10014936