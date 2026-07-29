Säljare Delikatessdisken- Coop Älvängen
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Ale Visa alla butikssäljarjobb i Ale
2026-07-29
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, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
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eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa kundupplevelse? Nu söker vi engagerade Säljare till Coop Väst!
Som Säljare på Coop Älvängen ansvarar du för att utföra alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik och säkerställa bästa möjliga kundservice. Du är ett viktigt ansikte utåt och arbetar enligt Coops riktlinjer, rutiner och värderingar. Du en nyckelperson i mötet med kunden och i arbetet att skapa en trivsam och inspirerande butik.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och trivs i ett högt tempo där du möter många människor varje dag. Du tar ansvar, samarbetar väl med andra och bidrar aktivt till en inkluderande arbetsmiljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god fysik då arbetet kan innebära tunga lyft, och att du har en stark vilja att lära dig och utvecklas i din roll.
Vi vill ha dig som har erfarenhet och/eller utbildning i delikatessen. Vi har en stor manuell deli och fisk. Vi säljer mycket färdigmat och ost över disk och har en stor produktion av både mat vi förpackar på butiken och till catering.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera den manuella disken
Hantera manuell fisk försäljning
Produktion av mat, smörgåstårtor och annat till försäljning
Plocka upp varor och se till att det är snyggt i disken och hyllorna
Bygga säljande exponeringar
Hantera reklamationer och klagomål enligt rutiner
Egenkontroll, städning och ordning i butik, lager och personalutrymmen
Skötsel och rengöring av maskiner och utrustning
Följa fys- och svinnrutiner
Bidra till ständiga förbättringar och en bra arbetsmiljö
Beroende på butikens behov kan du även arbeta med:
Varubeställningar
Returer, mottagningskontroller och följesedlar
Hantering av CAO
Prisskyltning och kampanjskyltning
Prisändringar
Öppna och stänga butiken enligt gällande rutiner.
Varför Coop?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom detaljhandeln och arbeta i en organisation med ett starkt fokus på hållbarhet. Du blir en del av ett engagerat team med en värderingsstyrd kultur, där du samtidigt får chansen att bidra till Sveriges viktigaste konsumentkraft.
Tjänsten är en deltidsanställning på 35 h/v med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar och är förlagda dag- och kvällstid samt helger. Vi tillämpar provanställning. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda då du ska kunna arbeta självständigt i kassan
Meriterande:
Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande
Gymnasieutbildning.
Flerspråkighet.
Grundläggande kunskaper i butiksekonomi eller livsmedelshantering.
Erfarenhet från manuell delikatessdisk
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Sari Laesker mejl: alvangen.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
446 37 ÄLVÄNGEN Arbetsplats
Coop Älvängen Jobbnummer
10014942