Matsalsservis / Sommelier Till Koizen Omakase Room (göteborg)
Koizen AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-29
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Rollen:
Som servis/sommelier hos oss har du det övergripande ansvaret för gästresan i matsalen. Du arbetar i ett litet, sammansvetsat team där precision, lyhördhet och professionalism är nyckelord. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Professionell gästmottagning och presentation av vår avsmakningsmeny.
Rekommendation och servering av dryckespaket (med stort fokus på sake, japanskt te och vin).
Skapa en fläckfri och harmonisk atmosfär genom tyst avdukning och noggrann stationsskötsel.
Hantering av komplexa allergier och kostavvikelser med högsta säkerhet.
Profil och kvalifikationer:
Erfarenhet: Minst 2–3 års erfarenhet från fine dining eller högklassig restaurangverksamhet. Erfarenhet av japansk gastronomi eller sake är starkt meriterande.
Dryckeskunskap: Goda kunskaper om vin och dryckesparningar. Sommelierutbildning är ett stort plus.
Språk: Flytande i både svenska och engelska (professionell nivå), då vi har många internationella gäster och guider.
Personlighet: Du drivs av konceptet Omotenashi – att förutse gästens behov innan de själva gör det. Du är lugn, strukturerad och trivs i en intim och tystare restaurangmiljö.
Vi erbjuder:
En unik arbetsplats med höga ambitioner och passionerade kollegor.
Konkurrenskraftig timlön/månadslön baserad på din erfarenhet och expertis.
Goda arbetstider anpassade efter våra sittningar.Publiceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till john@koizen.se
. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: john@koizen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servis". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Koizen AB
(org.nr 556531-2690), http://www.koizen.se
Nordenskiöldsgatan 24 (visa karta
)
413 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Koizen Jobbnummer
10014928