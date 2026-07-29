Flygfraktsadministratör - på Arlanda
Cargo Center Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Sigtuna Visa alla administratörsjobb i Sigtuna
2026-07-29
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Är du en flexibel och noggrann person som trivs med varierande arbetsuppgifter?
Vi söker anställda till vår fraktadministrationsavdelning. I denna roll kommer du huvudsakligen att arbeta med frakthantering, vilket kräver att du är strukturerad och snabb på att ta till dig ny information.
Du som söker skall vara minst 18 år, ha god datorvana och enkelt kunna navigera mellan olika system. Vara flexibel och tillgänglig för att arbeta vid behov. Ha möjlighet att arbeta både dag- och kvällspass, samt på vardagar och helger.
Verksamhet/Arbetsuppgifter
Cargo Center är ett flygfraktföretag som är beläget på fraktområdet Cargo City på Arlanda. Vi arbetar med många av de större aktörerna inom båda våra kundkategorier, speditörer och flygbolag. För dom hanterar vi både import och exportgods från världens alla hörn.
Export
Registrera och kontrollera att all fraktdokumentation är korrekt och så godset är säkert för att flygas eller köras på lastbil.
Manifestera och skicka meddelande till flygbolag och speditörer enligt givna deadlines
Import
Avisera godsmottagare, kontrollera att godset är ok att lämna ut, och ta betalt av kontantkunder.Publiceringsdatum2026-07-29Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är bra på att samarbeta och kommunicerar väl med såväl kollegor som kunder för att kunna hålla uppsatta deadlines.
Arbetet kan stundvis bli stressigt, du bör vara en person som kan prestera trots tighta deadlines.
Att ha ett högt säkerhetstänk och veta vikten av att följa rutiner och manualer för att aldrig tumma på säkerheten är otroligt viktigt hos oss.
Trivas med att vara en del i och arbeta i ett team med ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, gemenskap och ett gott samarbete.
Arbetstid
Skiftarbete, kl. 06-24 alla dagar i veckan året runt.
Kollektivavtal
Unionen
Vi ställer följande grundkrav för tjänsten:
• Godkänd treårig gymnasieexamen
• Talar och skriver svenska flytande
• Talar och läser engelska obehindrat
• B-körkort och tillgång till bil då arbetstider ibland ligger utanför kollektivtrafikens tider.
Rekryteringsprocessen
Eftersom Arlanda är ett säkerhetsklassat område kommer du att bakgrundskontrolleras enligt Transportstyrelsens bestämmelser vilket bland annat innebär att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, ett negativt drogtest samt att du måste med dokumentation kunna intyga vad du har gjort dom senaste 5 åren.
Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: hr@cargocenter.se Arbetsgivare Cargo Center Sweden Aktiebolag
(org.nr 556030-6374)
Fraktvägen 45B (visa karta
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190 45 STOCKHOLM-ARLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cargo Center Sweden AB Jobbnummer
10014925