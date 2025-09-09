Resurssekreterare sökes till psykiatri SU
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du medicinsk sekreterare som uppskattar sekreteraruppgifter och gillar variation - Då har vi tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Verksamhetsområde Neuropsykiatri bedriver specialiserad psykiatrisk vård med inriktning mot minnesrelaterade sjukdomar, ADHD- och autism, ätstörning, dövpsykiatri, intellektuell funktionsnedsättning och Huntingtons sjukdom.
Vi har även en stor forskningsenhet och ett tätt samarbete med Göteborgs Universitet.
Som resurssekreterare hos oss hör du organisatoriskt till administrativa enheten där cirka 28 medarbetare arbetar på sjukhustomterna Sahlgrenska och Högsbo, samt i externa lokaler i Mölndal och Centrum. Din huvudsakliga placering blir till en början på Wallinsgatan i Mölndal, tillsammans med merparten av enhetens medarbetare. Efter en ordentlig upplärning arbetar du ibland fysiskt på någon av våra andra mottagningar eller avdelningar. Distansarbete är möjligt i viss mån utifrån verksamhetens behov.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig arbetsplatsintroduktion, anpassad upplärning på samtliga mottagningar och avdelningar och möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll. Planering av din utveckling kommer att ske i samråd med dig inom relevanta kompetensutvecklingsområden. Vi tillämpar flextid och friskvårdssubvention. Vi erbjuder ett involverande medarbetarskap med veckovisa möten inom den administrativa gruppen. Enheten genomsyras av transparens mellan ledning och medarbetare, så kommunikation och information åt båda håll är viktigt för oss.
Hos oss får du vara med och skapa nya arbetssätt och tänka nytt!Dina arbetsuppgifter
Som resurssekreterare utför du sedvanliga arbetsuppgifter som en medicinsk sekreterare vilket innebär transkribering av diktat, hantering av TIK-diktat, kodning av diagnoser, boka besök i ELVIS, fördela 1177-ärenden och mycket mer. Utifrån intresse och behov kan även roll som chefsstöd ingå. I den rollen hjälper du verksamhetens enhetschefer med administrativa uppgifter, allt från protokollskrivning, behörighetsbeställningar, administrering i SharePoint och mycket mer. Du kan även komma att tilldelas andra verksamhetsövergripande uppdrag utifrån kompetens och intresse, exempelvis LITA-uppdrag.
Om dig
Du har goda kunskaper i ELVIS, Melior, SharePoint och Office-paketet. Du har lätt för att lära dig nya system och arbetssätt samt självständigt söka information. Som resurssekreterare bör du tycka om att arbeta på olika arbetsplatser och ser variationen som ett välkommet inslag i arbetet. Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt men också att du har god förmåga att samarbeta med kollegor. Du är noggrann, har ett gott bemötande, är en glädjespridare och kan ta egna initiativ. Du är positiv till förändrings- och utvecklingsarbete både inom verksamheten och inom vår administrativa enhet.
För att trivas hos oss är det viktigt att du är flexibel och kan ta dig till våra olika mottagningar/avdelningar vid behov. Du är serviceinriktad och har ett vänligt bemötande mot medarbetare och chefer i verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Provanställnings kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
