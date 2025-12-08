Resursplanerare/Dagplanerare till Anundsjö
Örnsköldsviks kommun / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-08
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Vi söker en Resursplanerare med arbetsuppgift dagplanering till vår enhet.
Med stöd av dagplanering stödjer vi brukare i sitt hem med insatser dag och kväll. Din arbetsplats är för närvarande i Anundsjö. Välkommen in med din ansökan! Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Administrativt arbete i nära samarbete med verksamhetens enhetschef och dess arbetsgrupp.
Arbetet består av att planera dagen utifrån medborgarens behov i fokus, ett ekonomiskt tänk och utifrån beslutade insatser.
Arbetet innebär också att du samverkar med andra enhetschefer, resursplanerare och medarbetare samt har kontakt med brukare och närstående i ditt arbete.
I rollen som resursplanerare arbetar du i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och rutiner som styr verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självständig och har erfarenhet av dagplanering, administrativt arbete i kommunal verksamhet eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer tillräcklig. Erfarenhet att arbeta i Medvind och Life Care Planering är meriterande.
Som person har du god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du är stresstålig och trivs med att arbeta med flera uppgifter parallellt, samtidigt som du snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har ett helhetsperspektiv och är förändringsbenägen.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet i tjänsten.
Körkort med behörighet B och tillgång till bil är ett krav
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Helena Glud, enhetschef 0660-265052 Jobbnummer
9632391