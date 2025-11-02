Resurspedagog till Stimmets skola
Vad vi gör och vill
På Stimmets skola går cirka 280 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Många av våra elever pratar flera språk och berikar skolan med sin kulturella bakgrund. Vi tar in omvärlden i undervisningen men lämnar också skolan för omvärlden där utomhuspedagogik är en stor del av vår vardag på fritidshemmet. Vår skola ligger centralt i Tyresö med närhet till kommunikationer. Men vi har också naturen in på knuten.
Vår verksamhet kännetecknas av vår vision - Jag vill, jag kan, jag ska!
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i våra elevers skolvardag. Som resurspedagog arbetar du nära en elev som är i behov av särskilt stöd - både i klassrummet, under raster och i fritidsverksamheten. Du samarbetar tätt med kollegor och hemmet för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö.
Som resurspedagog på Stimmets skola arbetar du med att ge stöd till en eller flera elever i behov av särskilt stöd, både i klassrummet och under skoldagens övriga delar såsom raster, övergångar och fritidsverksamhet. Under skoltid arbetar du i skolans SU-grupp och under eftermiddagen i fritidsverksamheten. Du är en viktig del i att skapa trygghet och struktur, och hjälper eleven att delta i undervisningen utifrån sina individuella förutsättningar. I nära samarbete med ansvarig lärare och kollegor bidrar du till att främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Arbetet innebär att vara lyhörd för elevens behov, stärka elevens självkänsla och uppmuntra till delaktighet och gemenskap i gruppen. Du förväntas också bidra till dokumentation och uppföljning av insatser samt ha en tydlig kommunikation med kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som trivs i en stödjande roll där du får vara med och skapa trygghet och förutsättningar för lärande. Du är en person med stort tålamod och förmåga att möta varje elev utifrån deras behov och personlighet.
Tjänsten är en visstidsanställning med start 19 januari 2026 till och med den 12 juni 2026 med stora möjligheter till förlängning.
Vem är du?
Du har ett lyhört och respektfullt bemötande, är tydlig i din kommunikation och har lätt för att samarbeta med både kollegor och vårdnadshavare. Att vara flexibel och lösningsfokuserad är viktigt, då skoldagarna ofta bjuder på variation och kräver att du snabbt kan ställa om utifrån elevens dagsform eller situation. Du har en god kunskap och erfarenhet av elever med Npf-diagnoser.
Framför allt söker vi en trygg, närvarande och engagerad medarbetare som ser värdet i att bygga relationer och vara ett positivt stöd för våra elever varje dag.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 november. Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till oss och just denna tjänst.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor, Annika Nyblom telefonnummer: 070 488 98 15
Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
