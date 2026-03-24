Resurspedagog
2026-03-24
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
1 plats(er).
By skola en F-6 skola med 55 elever. By skola tillhör Johan-Olovskolans rektorsområde som ligger i norra delen av Avesta kommun. Skolan har nära till grönområden och i skolan finns fritidshem och vi samverkar med den närliggande förskolan. På By skola ser vi att samarbete och kollegialt lärandet är nyckeln till att höja och stärka kompetensen hos våra medarbetare på Johan-Olovskolan. Våra medarbetare arbetar i arbetslag och där var och en spelar en viktig roll i vårt gemensamma arbete med och strävan mot att utveckla skolans verksamhet och undervisningens kvalitet.
By skola söker en resurspedagog för riktat stöd till elev i behov av särskilt stöd. Arbetet innefattar både enskilt ämnesstöd, stödjande aktiviteter enskilt och i ordinarie undervisningsgrupp samt arbete i särskild undervisningsgrupp med elever i behov av mer genomgripande anpassningar. I tjänsten ingår att tillsammans med ansvarig lärare, fortlöpande planera, genomföra och följa upp stödjande insatser. Du kommer tillsammans med lärare och med stöd av skolans elevhälsa och den centrala elevhälsan sköta löpande kontakter med vårdnadshavare och samverka med yttre aktörer såsom barn- och ungdomssjukvården. Du ingår i ett arbetslag och deltar i hela verksamhetens fortlöpande kvalitetsarbete med fokus på elevernas lärande och det kollegiala lärandet. Vi lägger stor vikt vid uppföljning av elevernas kunskapsutveckling varför din dokumentation och löpande utvärdering är viktig. Skolan arbetar i digitala system vilket kräver god datorvana. Önskvärt är att du har en elev/lärarassistentutbildning eller utbildning som socialpedagog eller motsvarande. Goda erfarenheter av och kunskaper om stödjande arbete för elever inom kategorin AST/NPF och andra motsvarande funktionsvariationer krävs. Inför en anställning kommer mycket fokus att läggas på dina personliga egenskaper då arbetsuppgifterna är krävande. Dina kunskaper och färdigheter ska innefatta beredskap för plötsligt förändrade förutsättningar baserat på elevens dagsform och dennes förhållningssätt till det stöd som eleven ska erbjudas. B-körkort krävs då viss transport kan komma att ingå i arbetsuppgifterna.
I Avesta kommun lägger vi stor vikt vid det pedagogiska ledarskapet. Vi söker dig som har förmåga att motivera och skapa engagemang samtidigt som du är en tydlig ledare. Du är trygg i dig själv och genom ditt sätt att leda skapar du en trygg lärmiljö. Vi är övertygade om att ordning, reda och tydlighet i kombination med lyhördhet och omtanke tar fram det bästa hos våra elever. Ett gott omdöme och en hög integritet är viktigt då vi vill att du ska vara en vuxen förebild för eleverna och inte bara leda utifrån gällande rutiner utan också med hänsyn till etiska ställningstaganden. Vi söker dig som är kommunikativ och har en god samarbetsförmåga i syfte att skapa förtroendefulla relationer till såväl kollegor som elever, vårdnadshavare och andra aktörer runt eleven. Din personliga styrka är att du har förmågan att ta initiativ och anpassa dig och elevstödet utifrån resultat, fortlöpande analys och utvärderingar av den enskilde elevens förutsättningar och behov. Då uppdraget är komplext är det av stor vikt att du har förmågan att strukturera och organisera ditt arbete på såväl kortare som längre sikt. Du behöver vara stabil och uthållig och vara i beredskap för förändringar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310662/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262)
Kyrkbacksvägen 5 (visa karta
)
774 67 HORNDAL Arbetsplats
Avesta kommun, Johan Olovskolan Kontakt
Rektor Johan-Olovskolan
Mikael Isaksson mikael.isaksson@avesta.se 0226-645941 Jobbnummer
