Junior AI & Embedded Engineer
Avaron AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en avancerad forsknings- och utvecklingsmiljö där framtidens aktiva trafiksäkerhet, uppkopplade system och automatiserade transporter testas, utvecklas och verifieras. Här kombineras fysiska och digitala utvecklingsmiljöer för att skapa lösningar som driver teknikområdet framåt, i nära samarbete med både industri, forskning och myndigheter.
Rollen är en del av en växande R&D-verksamhet där du blir viktig i arbetet med att utveckla testutrustning, testmetodik och testmiljöer för nästa generations transportsystem. Du arbetar i ett team med hög teknisk nivå, där AI, embedded och systemförståelse möts i praktiska lösningar med tydlig påverkan. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera forskning, mjukvaruutveckling och framtidsteknik i en miljö med verklig innovationshöjd.
ArbetsuppgifterDu utvecklar inbyggda system och mjukvara i Linux-baserade miljöer med fokus på C++ och Python.
Du arbetar med AI och maskininlärning kopplat till tekniska system och edge computing.
Du modellerar, simulerar och analyserar tekniska system för att stödja forskning, utveckling och verifiering.
Du bidrar till utveckling av testutrustning, testmetodik och testmiljöer för automatiserade och uppkopplade transportsystem.
Du samarbetar nära med interna specialister och externa intressenter inom industri, forskning och myndigheter.
Du är med och utvecklar lösningar som stärker kvaliteten och förmågan i framtidens test- och verifieringsmiljöer.
KravM.Sc inom datateknik eller motsvarande.
Minst 1 års praktisk erfarenhet från arbete inom telekombranschen med förståelse för tekniska lösningar, utvecklingsprocesser och system inom uppkoppling och kommunikation.
Erfarenhet av AI och maskininlärning.
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
MeriterandeMinst 1 års praktisk erfarenhet av att utveckla, använda eller analysera modeller och simuleringar av tekniska system.
Minst 1 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C++ och Python.
Erfarenhet av drönarteknik.
Erfarenhet av autonoma system.
Erfarenhet av vetenskapligt arbete.
Giltigt svenskt körkort, lägst behörighet B.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854584-2037022". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9948697