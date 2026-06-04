Senior Kommunikatör - Stockholm

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-06-04


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Om uppdraget 📢
Vi söker nu en Senior Kommunikatör för ett långsiktigt deltidsuppdrag inom stadsbyggnad. Uppdraget passar dig som har omfattande erfarenhet av strategisk kommunikation inom samhällsutveckling och som trivs med att skapa förtroende genom tydlig och proaktiv kommunikation.
Du kommer att arbeta nära projekt inom stadsutveckling och fungera som ett kvalificerat stöd i både planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Uppdraget utförs huvudsakligen på distans, med vissa fysiska möten i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter 📝
Driva och utveckla det strategiska kommunikationsarbetet kopplat till stadsbyggnadsprojekt

Fungera som rådgivare och stöd i kommunikationsfrågor

Säkerställa en tydlig, öppen och förtroendeskapande dialog med olika målgrupper

Utveckla kommunikationsplaner och strategier

Definiera budskap, tonalitet och kommunikativ inriktning

Identifiera viktiga frågor och värden att lyfta fram i kommunikationen

Initiera och genomföra proaktiva kommunikationsinsatser

Bevaka relevanta kommunikationskanaler och plattformar

Hantera dialog och frågor från allmänhet och andra intressenter

Förväntade leveranser 🎯
Övergripande kommunikationsstrategi för aktuella projekt

Tydlig budskapsplattform och kommunikativ riktning

Proaktiv planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter

Löpande stöd till projektorganisationen i kommunikationsfrågor

Kommunikationsinsatser som stärker förtroende och transparens gentemot målgrupper och intressenter

Din profil ✅
Obligatoriska kompetenser

Minst 5 års erfarenhet som kommunikatör

Dokumenterad erfarenhet från minst två stadsbyggnadsprojekt

Gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete inom stadsbyggnad eller samhällsutveckling

Erfarenhet av kommunala uppdrag i både tidiga och sena projektskeden

Stark strategisk och operativ kommunikationskompetens

God förståelse för affärsmässiga aspekter inom projekt och kommunikation

Dokumenterad förmåga att skapa kommunikation som bygger förtroende hos olika målgrupper

Meriterande färdigheter ⭐
Erfarenhet från privat sektor

Erfarenhet av projekt med kommersiella inslag

Erfarenhet av samverkan mellan offentliga och privata aktörer

Personliga egenskaper 🤝
Strategisk och analytisk

Självständig och initiativtagande

Förtroendeingivande och kommunikativ

Relationsskapande med god samarbetsförmåga

Strukturerad och kvalitetsmedveten

Plats 📍
Stockholm (huvudsakligen distansarbete)
Omfattning ⏳
20–80 % (cirka 10–20 % per månad)
Period 📅
Start mitten av augusti. Tillsvidare.
Sista ansökningsdag 📬
Urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853497-2037021".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
9948698

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