Senior Kommunikatör - Stockholm
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2026-06-04
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Om uppdraget 📢
Vi söker nu en Senior Kommunikatör för ett långsiktigt deltidsuppdrag inom stadsbyggnad. Uppdraget passar dig som har omfattande erfarenhet av strategisk kommunikation inom samhällsutveckling och som trivs med att skapa förtroende genom tydlig och proaktiv kommunikation.
Du kommer att arbeta nära projekt inom stadsutveckling och fungera som ett kvalificerat stöd i både planering och genomförande av kommunikationsinsatser. Uppdraget utförs huvudsakligen på distans, med vissa fysiska möten i Stockholm.
Dina arbetsuppgifter 📝
Driva och utveckla det strategiska kommunikationsarbetet kopplat till stadsbyggnadsprojekt
Fungera som rådgivare och stöd i kommunikationsfrågor
Säkerställa en tydlig, öppen och förtroendeskapande dialog med olika målgrupper
Utveckla kommunikationsplaner och strategier
Definiera budskap, tonalitet och kommunikativ inriktning
Identifiera viktiga frågor och värden att lyfta fram i kommunikationen
Initiera och genomföra proaktiva kommunikationsinsatser
Bevaka relevanta kommunikationskanaler och plattformar
Hantera dialog och frågor från allmänhet och andra intressenter
Förväntade leveranser 🎯
Övergripande kommunikationsstrategi för aktuella projekt
Tydlig budskapsplattform och kommunikativ riktning
Proaktiv planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter
Löpande stöd till projektorganisationen i kommunikationsfrågor
Kommunikationsinsatser som stärker förtroende och transparens gentemot målgrupper och intressenter
Din profil ✅
Obligatoriska kompetenser
Minst 5 års erfarenhet som kommunikatör
Dokumenterad erfarenhet från minst två stadsbyggnadsprojekt
Gedigen erfarenhet av kommunikationsarbete inom stadsbyggnad eller samhällsutveckling
Erfarenhet av kommunala uppdrag i både tidiga och sena projektskeden
Stark strategisk och operativ kommunikationskompetens
God förståelse för affärsmässiga aspekter inom projekt och kommunikation
Dokumenterad förmåga att skapa kommunikation som bygger förtroende hos olika målgrupper
Meriterande färdigheter ⭐
Erfarenhet från privat sektor
Erfarenhet av projekt med kommersiella inslag
Erfarenhet av samverkan mellan offentliga och privata aktörer
Personliga egenskaper 🤝
Strategisk och analytisk
Självständig och initiativtagande
Förtroendeingivande och kommunikativ
Relationsskapande med god samarbetsförmåga
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Plats 📍
Stockholm (huvudsakligen distansarbete)
Omfattning ⏳
20–80 % (cirka 10–20 % per månad)
Period 📅
Start mitten av augusti. Tillsvidare.
Sista ansökningsdag 📬
Urval sker löpande.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7853497-2037021". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9948698