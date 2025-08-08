Resursedagog i fritidshem till Nödingeskolan
2025-08-08
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Vi söker nya medarbetare, tidsbegränsat 10 mån
Om arbetsplatsen
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? I så fall kan du vara den nya kollegan vi söker! Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande - varje dag.
Vi söker två resurspedagoger till Nödingeskolans fritidshem.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att ständigt öka kvaliteten i undervisningen. Genom tydligt ansvar och nyfikenhet för att lära nytt ökar vi elevernas kunskap och ger eleverna tillgång till ett fritidshem av hög kvalitet.
Uppdraget i fritidshemmet förenar omsorg med pedagogik och du inspirerar eleverna att utforska, lära, och erövra nya intressen tillsammans med andra i fritidshemmets verksamhet. Som resurspedagog i fritidshem erbjuds du ett varierat arbete där du kommer att medverka i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i fritidshemmet. Under skoltid kommer du arbeta i klass och beroende på din kompetens stötta elever på olika sätt under lektioner. Tillsammans med dina kollegor utformar ni en lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus där skola och fritidshem har ett nära samarbete.
På Nödingeskolan värdesätter vi förmågan att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén och bidra till skolans fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn och unga.
Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt och har ett nära samarbete med andra pedagoger på skolan.
Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.Övrig information
