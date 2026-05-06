Resurschefer till funktionsstödsförvaltningen
2026-05-06
Ref: 20261042 Publiceringsdatum2026-05-06
Är du en erfaren chef som vill anta ett nytt och spännande uppdrag? Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap, som uppskattar nya sammanhang och som utmanas av en föränderlig vardag. På funktionsstödsförvaltningen arbetar idag åtta resurschefer med uppdraget att täcka upp vid ordinarie chefs frånvaro. Två av våra sektionschefer går vidare till nya, spännande uppdrag och vi söker nu deras efterträdare.
Som resurschef är du placerad på HR-avdelningen och ditt uppdrag innebär att ersätta sektionschefer ute i verksamheterna vid vakans/frånvaro. Det innebär att leda och fördela arbetet och ansvara för verksamhetens ekonomi-, personal- och arbetsmiljö samt den administration som kommer med dessa ansvarsområden under en tidsbegränsad period.
Uppdraget kan även innebära att du:
Tillfälligt avlastar chefer med olika punktinsatser, exempelvis tar över någon eller några administrativa uppdrag vid temporär hög belastning.
Om en extra ordinär händelse inträffar i en verkamhet går du in och tar över de löpande arbetsuppgifterna, medan aktuell sektionschef arbetar med det inträffade.
Handleder och agerar mentor åt en sektionschef som är ny i sitt chefsuppdrag.
Du har stöd i ditt uppdrag från din chef, kollegor, handledning i form av reflekterande team, chefsstöd och utvecklingssekreterare samt från förvaltningens stabsavdelningar. I funktionsstödsförvaltningen och Malmö stad erbjuds även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar. Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet att semesterväxla. Kvalifikationer
Du som söker ska ha en universitets- eller högskoleexamen om minst 180 hp inom beteendevetenskap, hälsa, samhälle eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du genomgått ett ledarutvecklingsprogram är det meriterande.
Du behöver ha en bred erfarenhet av att arbeta med målgruppen och minst tre års chefserfarenhet inom LSS eller SoL. Har du erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation och/eller erfarenhet av mentorskap/handledning av kollegor är det meriterande.
Du är van vid samverkan med olika myndigheter och organisationer och har god vana av att arbeta med olika IT-verktyg och rapporterings- och uppföljningssystem.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag som resurschef behöver kunna motivera och inspirera medarbetare och med engagemang och förtroende ge dem såväl stöd som ansvar. Du är trygg i ditt ledarskap och har modet att våga ifrågasätta och tänka nytt för att hitta nya vägar framåt. Vidare behöver du ha en god samarbetsförmåga och utöva ett ledarskap byggt på kommunikation och öppenhet.
I ditt dagliga arbete har du förmågan att strukturera, organisera och prioritera aktiviteter effektivt och kan lätt förhålla dig till ändrade omständigheter. Har du dessutom ett prestigelöst förhållningssätt, är analytisk och ser sakers långsiktiga betydelse är du absolut den vi söker. Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Din ordinarie placering är på Fänriksgatan 1 i Malmö med en plats i ett öppet kontorslandskap. Dina uppdrag kommer att ta dig runt Malmö då vi har verksamheter i hela staden. Det innebär att du temporärt har din arbetsplats förlagd utanför Fänriksgatan 1.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, hemtjänst och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuomgång 1 kommer att genomföras under v.22. Övrig information
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
