Resursassistent till Skog, mark och djurprogrammet
2025-09-24
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Deltidsjobb för dig som gillar ungdomar, djur och natur och vill arbeta med att stödja våra elever i deras lärande i ämnen som oftast bedrivs i utemiljö.
Uppdraget
Du kommer arbeta med elever på Norrtälje anpassad gymnasieskola och elever på Rodengymnasiets IMY i vår verksamhet i Rimbo, Ekebyholm. Programmens yrkeutgång är skötsel av utemiljöer och arbetet innebär mycket utearbete. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
• Bistå eleverna i alla kurser och moment, i framför allt praktiska kurser förlagda utomhus, t ex skogsbruk, naturbruk, framförande av traktorer och mindre maskiner, djurskötsel, växtkunskap. Ibland kan även stöd behövas i lärandet i teoretiska ämnen. Alla ämnen leds och planeras av lärare.
• I viss mån bistå elever när de är på APL, dvs praktik ute på företag
• Vara elevens hjälpjag eller förlängda arm om fysiskt stöd behövs eller uppgifter behöver förtydligas
• Kort sagt - du är där eleven är och bidrar med din närvaro till elevens trygghet och studiero
Utmaningar och möjligheter
Du behöver vara inställd på att jobba ute oavsett väder och kunna kavla upp armarna tillsammans med eleverna i skötseln av djur, redskap och marker. Du ska gilla att jobba med ungdomar och vara trygg i dig själv och kunna ta värdegrundsdiskussioner och lösa eventuella konflikter som kan uppstå.
Det här behöver du ha med digKvalifikationer
• Du är bra på att bygga förtroendefulla relationer med eleverna och kunna individualisera stödet
• Du är flexibel, öppen och har en god samarbetsförmåga.
• Du har viss vana och intresse för arbete med djur och natur och de maskiner och redskap som används i utbildningen.
Meriterande
• Körkort och tidigare vana vid socialt och/eller pedagogiskt arbete.
• Erfarenhet av arbete med ungdomar med IF (intellektuell funktionsnedsättning).
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
På programmet jobbar fyra personer. Du kommer jobba i ett glatt gäng med fokus på att förbereda eleverna för yrkesliv ett självständigt vuxenliv.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: vikariat
•
Omfattning: deltid 2 dagar/veckan, onsdag och fredag
•
Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
Månadslön Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Rektor
Annika Moe annika.moe@norrtalje.se 0176-71508 Jobbnummer
9524412