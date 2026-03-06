Resursanställd Förskola
Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola / Barnskötarjobb / Tanum Visa alla barnskötarjobb i Tanum
2026-03-06
Visa alla jobb hos Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola i Tanum
Bullret är ett föräldrakooperativ med en liten härlig barngrupp på cirka 15 barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i utkanten av samhället Östad i Bullaren, nära skog och sjö. På Bullret arbetar föräldrar och personal tillsammans för att våra barn ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.
Vi söker nu en trygg, ansvarstagande och engagerad resursanställd till ett barn med diabetes typ 1.
Om uppdraget
Som resurs kommer du att finnas som ett nära stöd för barnet under dennes vistelse på förskolan. Ditt uppdrag är att säkerställa att hen får den omsorg, tillsyn och medicinska uppföljning som krävs för att hen ska kunna delta i verksamheten på ett tryggt och inkluderande sätt - precis som alla andra barn.
Arbetet innebär bland annat att:
Övervaka blodsockernivåer
Administrera insulin enligt ordination och överenskommen rutin
Samverka nära med vårdnadshavare och förskolepersonal
Stödja pojken i lek, aktiviteter och rutinsituationer under dagen
Du kommer att få introduktion och handledning av vårdnadshavare kring barnets individuella behov och rutiner.
Vi söker dig som:
Är lugn, trygg och har god ansvarskänsla
Har erfarenhet av arbete med barn, gärna i förskola
Har erfarenhet av diabetes typ 1 (meriterande men inget krav)
Är noggrann och följer rutiner
Har god samarbetsförmåga
Vårdutbildning är meriterande men personlig lämplighet är avgörande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och ansvarsfullt arbete
Nära samarbete med engagerad personal och familj
Introduktion och stöd i medicinska rutiner
Möjlighet att göra verklig skillnad i ett barns vardag
Omfattning
Tjänstens omfattning är upp till ca 80% och följer barnets schemalagda tider på förskolan.
Tillträde snarast, intervjuer sker löpande.
Frågor och ansökan till: Personalansvarig@bullret.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Via mail
E-post: Personalansvarig@bullret.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bullret, Bullarens Föräldrakooperativa Förskola
457 51 BULLAREN Arbetsplats
