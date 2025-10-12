Resurs/ elevassistent med erfarenhet av diabetes
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Ösbyskolan är en mycket trivsam F-9 skola bestående av ca 700 elever och 85 medarbetare belägen i Gustavsberg, Värmdö kommun.
Skolan präglas av långvariga och betydelsefulla traditioner i kombination med nytänkande och utveckling. Samtliga medarbetare arbetar aktivt och medvetet för en trygg, lugn och utvecklande studiemiljö. Att vara en professionell pedagog hos oss innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan lyckas.
I rollen som resurs/elevassistent kommer din främsta uppgift vara att arbeta i elevgrupper på mellan- och högstadiet där det finns elever med diabetes. Du tar ansvar för och arbetar med de elever som behöver medicinskt stöd med sin diabetes, men stöttar också övriga elever i de aktuella klasserna under hela skoldagen. Du är alltså en resurs för alla elever i de aktuella klasserna. Under loven förläggs arbetet till skolans fritidshem.
Du kommer att ingå i välfungerande team med lärare och andra resurspedagoger/elevassistenter och ha ett nära samarbete med dem men också med elevernas vårdnadshavare.
Vi söker dig som minst har en gymnasial utbildning inom omvårdnad, barn och ungdom eller en utbildning som bedöms likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med barn och unga som har diabetes. Du ska också ha erfarenhet av att arbeta med barn och unga med NPF-diagnoser och/ eller behov av särskilt stöd. Har di erfanehte av arbete på mellan- och högstadiet är det meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du engagerad, ansvarstagande och flexibel med god samarbetsförmåga. Du är trygg, lugn och stabil i din yrkesroll och har lätt för att skapa och bevara goda relationer.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser en visstidsanställning under läsåret 25/26 på 80%. Start 3 november eller enligt överenskommelse.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
