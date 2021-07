Resultatorienterad Account Manager - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-07Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi söker just nu säljkollega för vår kunds räkning. Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerlighet mediebranschen. Vi jobbar med branschens smartaste chefer och rekryterar de bästa kandidaterna.Resultatorienterad Account ManagerOm digSom person är du mål- och resultatinriktad och inspireras av att prestera. Du är ödmjuk inför uppgiften, prestigelös samt har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi ser gärna att du har en hög energinivå och gillar att ta egna initiativ och bidra med nya idéer. Du är trygg och beslutsmässig i din arbetsroll och även om du arbetar självständigt så ska du samtidigt fungera väl i vårt team. Vi lägger stor vikt vid din personliga profil men tycker extra mycket om dig som tidigare har arbetat med sälj på telefon, i butik eller annan typ av uppsökande försäljning. Även arbete inom kundservice ses som meriterande. B-Körkort är ett krav.2021-07-07Du bokar och genomför möten med små och medelstora tjänsteföretag i Stockholm med omnejd. Syftet är att marknadsföra och sälja in vår smarta tjänst. Genom olika verktyg, visar du hur företagen kan använda tjänsten och på så sätt får sin verksamhet att utvecklas och växa. I rollen som Account Manager så kommer du att agera som rådgivare så att kunderna finner förtroende och känner sig bekväma med dig. Du kommer att ha tillgång till en egen tjänstebil och förväntas vara ute på kundbesök tre dagar i veckan. Övrig tid befinner du dig på vårt kontor för mötesbokning och planering för kommande vecka. Som Account Manager hos oss arbetar du självständigt och älskar att göra affärer. Vi förväntar oss att du gillar ett högt tempo och att nå dina uppsatta mål. Receptet på framgång ligger i kommunikationen med kunden, och därför är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift. Både på svenska och engelska.Vi erbjuder dig; Professionell coachning och utbildning inom försäljning av vår produkt. En chans att få jobba med toppresterande kollegor. Obegränsade inkomstmöjligheter. Din lön är ett resultat av hur bra du presterar.Gymnasial utbildningSpråkSvenskaArbetslivserfarenhet2-3 års erbetslivserfarenhet krävsMediasäljare, 1-2 års erfarenhetTelefonförsäljare, 1-2 års erfarenhetAnställningsformVanlig anställning , tillsvidare , heltidFast och rörlig lönI denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-21Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5850776