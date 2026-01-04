Resturangbiträde / pizzabagare
2026-01-04
Hej! Vi på Kristornate i Vallentuna söker nu en engagerad och flexibel manlig medarbetare som vill bli en del av vårt härliga team.
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Arbete i kassan
Hjälp i restaurangen
Förberedelse och hantering av pizzor
Du behöver inte vara utbildad pizzabagare men om du är det så är det också bra. Det är viktigt att du är praktisk, ansvarstagande och trivs med att kunna hoppa in där det behövs. Vi värdesätter laganda, arbetsvilja och en positiv inställning högt.
Vi söker dig som:
Bor i närheten av arbetsplatsen!
Är ambitiös och vill utvecklas
Har lätt för att samarbeta
Gillar ett högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Låter detta som något för dig? Kontakta mig på mail: Zia@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: zia@live.se Arbetsgivare Gooey Baba S AB
(org.nr 559193-1240), https://kristorante.se/
Bällstabergsvägen 2 (visa karta
)
186 55 VALLENTUNA Arbetsplats
Kristorante Jobbnummer
9668323