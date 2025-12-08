Restaurangsbiträde sökes heltid eller deltid
2025-12-08
Vi söker nu ett restaurangbiträde till vår resaurang vid central Linköping
Vi söker dig som vill arbeta med service och som har lätta för att samarbeta med människor.
Som restaurangbiträde arbetar du mestadels inom servering, men kan även ha arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering.
Våra kunder är väletablerade restauranger i centrala stan med bra arbetsvillkor och engagerad personal.
För att arbeta med restaurangbiträde krävs ingen tidigare erfarenhet men vi ser gärna att du:
• Vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer
• Har lätt för att samarbeta med andra människor
• Är noggrann och ordningsam
• Engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet
Ansvar
• Ge alla gäster en unik upplevelse och god service
• Kommunicera och samarbeta med köket
• Samla information från våra gäster och rapportera det till restaurangchefen
• Delta i planering , arrangemang av kampanjer samt evenemang relaterade till restaurangenheten
• Viss städ och disk
Ansökan sker löpande så länge annons finns
Provanställning 6 månader
Du kan jobba hel eller deltid. Jobb på kväll och helg förekommer.
Det är meriterat om du har nystart jobb bidrag. Notera gärna i ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: zfxie8@gmail.com Omfattning
