Restaurangchef till Taco Bar - Visby
Svenska Taco-Bar AB / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2025-10-18
Har du passion för mat, människor och resultat? Vill du driva en Taco Bar-restaurang i centrala Visby med både stor uteservering för sommarens soliga dagar och fina ytor inomhus för höstens och vinterns härliga stunder? Då kan det vara dig vi söker till rollen som restaurangchef hos oss på Taco Bar.
Om rollen
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för driften och teamet på en restaurang i Visby. Du kommer vara nyckelpersonen att säkra en välfungerande, energifylld och lönsam restaurang där både gäster och medarbetare trivs.
Rollen innebär att du:
Leder det dagliga arbetet i restaurangen och är själv aktiv i driften
Ansvarar för rekrytering, schemaläggning och utveckling av teamet
Ansvarar för att strategiskt och taktiskt maximera restaurangens potential. Du följer upp nyckeltal och arbetar proaktivt med att driva gästnöjdhet, försäljning lönsamhet, RKS (Renlighet, Kvalitet & Service) och personalens trivsel och tar action där det behövs.
Säkerställer att rutiner och att Taco Bar-konceptet efterlevs och att restaurangen därmed är en förebild för resten av kedjan.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av operativt arbete i restaurang eller annan liknande verksamhet, varav minst ett par år i ledande roll.
Har goda ledaregenskaper och får människor att växa och samarbeta.
Har en passion för att skapa härliga stunder för våra gäster
Gillar siffror och driva resultat.
Har ett öga för detaljer men blicken på helheten.
Trivs i ett högt tempo och gillar att vara mitt i verksamheten.
Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad.
Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Om du är intresserad av att blir franchisetagare krävs även ett startkapital.

Publiceringsdatum
2025-10-18

Om företaget
Idag är Taco Bar något av en svensk institution med foten på varsin sida av gränsen mellan Texas och Mexiko. Vi erbjuder en avslappnad atmosfär, snabba luncher och härliga AW:s och middagar där vår goda mat och bra råvaror är en viktig del. Kedjan består idag av 50 restauranger runt om i landet där merparten drivs av franchisetagare och några är egna restauranger. Restaurangen i Visby öppnade inför sommaren 2025.
Arbetsform: Fast anställning på heltid (efter 6 månaders provanställning)
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 28 oktober men sök gärna så snart som möjligt - vi intervjuar löpande!
Kontakt och ansökan
Du ansöker genom att svara på ett par frågor och ladda upp ditt CV på länken: https://forms.office.com/e/NBQZRuhYb6
Ansökan kan ej skickas via e-post.
Då vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen, sista ansökningsdag är söndag den 19 oktober. Vi ser fram emot din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Per Krohn på per@tacobar.se
. Obs att inga ansökningar tas emot på denna mailadress utan endast via länken ovan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Taco-Bar AB
(org.nr 556450-5005) Arbetsplats
Visby Kontakt
Per Krohn per@tacobar.se Jobbnummer
9563418