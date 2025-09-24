Restaurangchef till Porta via - Operativ ledare
2025-09-24
Restaurangchef till Porta Via - operativ ledare i vardagen
Porta Via är en restaurang med italienskt hjärta mitt på Göteborgs Centralstation. Vi är stolta över att all vår mat görs från grunden - från pastan till såserna och våra nygräddade pizzor. Vårt fokus på kvalitet har gjort oss till resenärernas favorit och vi har idag bäst betyg på Google av alla restauranger på Centralen. Nu söker vi en operativ restaurangchef som vill vara med och driva Porta Via vidare tillsammans med vårt starka team.
Om rollen
Som restaurangchef är du närvarande i driften - du leder personalen på golvet och i köket, ser till att rutiner följs och att gästerna får en upplevelse som matchar vår kvalitet. Administration och schema sköts av ägarna, vilket gör att du kan fokusera på det som sker här och nu i restaurangen.
Dina ansvarsområden
Leda personalen under service och prepp.
Säkerställa att mat och service håller högsta nivå.
Hålla ordning på rutiner, hygien och renlighet.
Introducera och utveckla nya medarbetare.
Skapa en positiv energi i teamet och på golvet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i en arbetsledande roll.
Är operativ till din natur och trivs bäst när du är nära gäster och personal.
Är social, tydlig och trygg som ledare.
Har struktur och öga för detaljer.
Vi erbjuder
En arbetsplats med kvalitet i fokus, där allt lagas från grunden. Möjlighet att leda ett uppskattat team på en av Göteborgs mest centrala restauranger. Kollektivavtal som trygghet för dig. Telefon och dator som en del av tjänsten. Schyssta villkor och en familjär stämning, provanställning 6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Porta via AB
Drottningtorget 5 (visa karta
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
