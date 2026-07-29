Vaktmästare till SiS Långanäs ungdomshem, Eksjö
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Fastighetsskötarjobb / Eksjö Visa alla fastighetsskötarjobb i Eksjö
2026-07-29
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare på SiS ungdomshem Långanäs bidrar du till en trygg och säker miljö för både medarbetare och ungdomar. Din huvuduppgift är att stötta samtliga avdelningar med vardaglig fastighetsskötsel. Detta innefattar bland annat underhåll och reparationer av lokaler och anläggningar. Du är även behjälplig med godshantering, sophantering och vår återvinningsstation. Exempel på löpande underhåll kan vara att justera ett lås eller handtag, sätta upp en hylla eller hantera problem med elektronik och vitvaror. Sortering samt bortforsling av material till återvinningscentral ingår i dina arbetsuppgifter. Du kommer dessutom att axla rollen som anläggningsskötare med i vårt organisatoriska brandskydd. Här driver du det systematiska brandskyddsarbetet genom att utföra tekniska kontroller, hålla i brandskyddsutbildningar för personalen och arrangera utrymningsövningar. I dina arbetsuppgifter ingår även hanteringen av myndighetskort samt tjänstekläder för personalen.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar initiativ till att sätta igång uppgifter och även slutföra dom. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och håller de tidsramar som är satta. Utöver detta är du flexibel, du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har förmågan att prioritera om. Du är den som hittar lösningar och är noggrann i det arbete du gör.
Du ska även ha:
Gymnasieexamen
Förståelse för säkerhetsarbete
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med IT och brandsystemen Unison, Traka och Prevision.
Erfarenhet av felsökning inom larmpositionering.
Erfarenhet av arbete med passersystem.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse. Förmåner enligt kollektivavtal. Antal tjänster: 1 Vaktmästare. Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 28:e augusti.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Långanäs 1 (visa karta
)
575 96 LÅNGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Administrativ chef
Mona Thom mona.thom@stat-inst.se +46104533606 Jobbnummer
10015334