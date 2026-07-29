Fysioterapeut till konsultuppdrag september-december
Novant AB / Sjukgymnastjobb / Nässjö Visa alla sjukgymnastjobb i Nässjö
2026-07-29
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Vi söker en legitimerad fysioterapeut för ett konsultuppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård.
I rollen arbetar du självständigt med rehabiliterande och habiliterande insatser för patienter i ordinärt boende, särskilt boende, korttidsverksamhet och andra kommunala verksamheter. Du ansvarar för bedömning, behandling och uppföljning samt arbetar personcentrerat för att stärka patientens delaktighet, självständighet och livskvalitet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat fysioterapeutiska bedömningar, rehabiliteringsplaner, hjälpmedelsförskrivning, funktions- och fallriskbedömningar samt handledning och utbildning av patienter, närstående och omvårdnadspersonal. Du deltar även i vårdplaneringar, samverkar med andra professioner och bidrar till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
Minst två års erfarenhet av hälso- och sjukvårdsarbete
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är meriterande
God förmåga att arbeta självständigt och fatta egna kliniska beslut
Erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning och rehabilitering
God datorvana, erfarenhet av Combine och Cosmic är meriterande
God samarbetsförmåga och vana att arbeta i multiprofessionella team
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda referenser från tidigare arbetsgivare eller uppdragsgivare
Om uppdraget
Omfattning: 100 %
Period: 1 september–31 december 2026
Arbetstid: Måndag–fredag, dagtid
Två konsulter efterfrågasSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FT-Uppdrag". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
571 31 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015307