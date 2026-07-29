Tekniker till Siccum!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Driftmaskinistjobb / Luleå Visa alla driftmaskinistjobb i Luleå
2026-07-29
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Siccum är ett innovativt miljöteknikbolag som utvecklar och tillämpar frysavvattning – en effektiv och hållbar metod för att avvattna material och återvinna värdefulla resurser. Genom att kombinera teknik, miljönytta och kostnadseffektivitet hjälper Siccum sina kunder att minska avfall, sänka kostnader och bidra till en mer hållbar framtid. Bolaget har en stark teknisk kompetens, ett praktiskt arbetssätt och präglas av korta beslutsvägar och stort engagemang.
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik, där du får ta egna initiativ och vara med och påverka på riktigt? Är du en positiv person som gillar att hugga i där det behövs och trivs i en bred, praktisk roll? Då är det här rätt möjlighet för dig.
Siccum söker nu en tekniker till sin verksamhet i Luleå – en viktig nyckelroll för bolagets dagliga drift och fortsatta utveckling. Här får du arbeta nära tekniken, kollegorna och verksamheten i stort, i ett bolag med korta beslutsvägar, högt engagemang och stark framtidstro.
Det här är en roll för dig som vill ha frihet under ansvar, gillar variation och ser möjligheter snarare än hinder. Rätt inställning är det viktigaste - resten lär du dig på plats!
Information om tjänsten
Siccum är ett företag i framkant inom frysavvattning – en teknik som möjliggör kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att hantera avfall och återvinna värdefulla resurser. Med bas i Luleå och Pajala arbetar Siccum för att optimera avvattning av olika material, vilket leder till både ekonomiska och miljömässiga vinster.
Nu söker Siccum en tekniker till sin verksamhet på Bergnäset i Luleå. Rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och du anställs direkt hos Siccum. Deras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som tekniker hos Siccum får du en praktisk och varierad roll, där du arbetar med installation, drift och underhåll av frysavvattningssystem. Du blir en del av ett engagerat team som driver teknikutvecklingen framåt och skapar hållbara lösningar för framtiden. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Montera, underhålla och justera frysavvattningsutrustning.
Planera och förbereda material och verktyg för olika arbetsmoment.
Säkerställa att produktionen sker effektivt och enligt kvalitetskrav.
Lösa tekniska problem och rapportera större avvikelser till arbetsledning.
Delta i förbättringsarbete och utveckla smartare arbetssätt.
Samarbeta med kollegor och bidra till en säker och effektiv arbetsplats.
Vi söker dig som
Är händig och lösningsorienterad – kanske har du skruvat mycket på egen hand, jobbat inom industri, lantbruk eller annan praktisk verksamhet.
Har viss erfarenhet inom el, mekanik eller industriell produktion – antingen genom utbildning eller praktiskt arbete.
Är självgående och trivs med frihet under ansvar.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har förarbevis för hjullastare.
Viktigast för denna rekrytering är att du är nyfiken och engagerad - resten kan Siccum lära dig.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid (anställningen inleds med 6 månaders visstidsanställning)
Placeringsort: Luleå
Urval: Sker löpande
Kontakt: Hanna Degerhäll
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
(mailto:hanna.degerhall@pn.se
) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.siccum.se/
972 54 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siccum AB Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se Jobbnummer
10015304