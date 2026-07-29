Senior stabschef till Äldreförvaltningen, Stockholm
Selecta Recruitment AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-07-29
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Uppdragsperiod: 2026-08-24 – 2027-01-29
Ort: Stockholm, Sverige
Uppdraget avser rollen som senior chef för den nya äldreförvaltningens stab för ekonomi, verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Den nya förvaltningen är resultatet av en omorganisation där den tidigare socialförvaltningen delats. Etableringen av den nya förvaltningen är komplex och präglas av betydande ekonomiska utmaningar, vilket ställer krav på en chef med bred förståelse för kommunal verksamhet och djup kompetens inom verksamhets- och ekonomistyrning samt ledning i en större kommunal organisation.
Rollens ansvar är att under förvaltningens uppbyggnadsfas utforma stabsenheten som utgör förvaltningens samlade stöd för styrning, kvalitet, analys och utveckling.
Arbetsuppgifter och ansvar
Chefsansvar för ett 20-tal medarbetare
Deltagande i förvaltningens ledningsgrupp
Nära samarbete med förvaltningsdirektören
Uppbyggnad och utformning av stabsenheten under förvaltningens etableringsfasPubliceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Ekonomutbildning på minst högskolenivå eller motsvarande likvärdig utbildning enligt beställare
10+ års chefserfarenhet på högsta strategiska kommunledningsnivå, med erfarenhet från både ekonomi-/stabschefsroller och verksamhetsroller
5+ års erfarenhet av utveckling av ekonomi- och kvalitetsstyrning i kommunal förvaltning
3+ års erfarenhet, på förvaltningschefs- och/eller stabschefsnivå, av strategisk ledning av äldreomsorg i en större kommun
3+ års erfarenhet av att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrning oavsett utförare, för både egen regi och verksamhet på entreprenad
Mycket god kunskap om större omorganisationer i kommunal verksamhet, samt god förmåga till självständigt utvecklings- och förändringsarbeteSå ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039), https://www.selectarecruitment.se/
100 12 STOCKHOLM Jobbnummer
10015329