Boendestödjare till Gamla Ledbergsvägens gruppbostad, Linköping
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2026-07-29
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Nu söker vi en boendestödjare till vårt team på Gamla Ledbergsvägens gruppbostad. Vi erbjuder utbildning och ett utvecklande jobb där du är med och gör skillnad! Tjänsten är en heltidstjänst, rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om Gamla Ledbergsvägens gruppbostad Gamla Ledbergsvägens gruppbostad ligger i Malmslätt. Verksamheten ligger idylliskt omsluten av skogen med närhet till kollektivtrafik och samhällsservice.
Verksamheten togs över från Linköpings kommun i mars och är just nu i ett utvecklingsfas där vi strävar efter stabilitet, ansvarstagande, hög kompetens och kontinuitet.
Hos oss bor 5 personer med varierande stödbehov. Samtliga har omfattande omvårdnads- och stödbehov med stor variation. Här söker vi dig som är lyhörd på dom små signalerna och som aktivt söker kommunikation för att stärka varje individs känsla av självbestämmande och möjlighet till att påverka sin vardag.
Vi har ett nära tvärprofessionellt samarbete med bland annat hälso- och sjukvård samt rehaborganisationer.
Vi söker nu en ny stjärna till vårt team som drivs av engagemang och vilja att se möjligheter i varje unik individ samtidigt som vi skapar trygghet i vardagen för de som är mest utsatta.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner. Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid samt helger, verksamheten har vaken nattpersonal.
Du har en gruppledare eller gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en framtida karriärmöjlighet för dig.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med trakeostomi, peg och urostomi.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 20260823 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Jovana Andjelkovic, jovana.andjelkovic@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.sePubliceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker – den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen. Intervjun tar normalt ca 15–20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8142159-2121816". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Grindgatan 76 (visa karta
)
589 23 LINKÖPING Arbetsplats
Nytida Kontakt
Jovana Andjelkovic jovana.andjelkovic@nytida.se Jobbnummer
10015312