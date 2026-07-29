Fritidsledare sökes till Bagartorps Ungdomscafé 50%, Solna stad
Solna kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Solna Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Solna
2026-07-29
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Vill du varaen delav attskapaen trygg ochutvecklandemiljöför ungai Solna?Är du engageradoch skickligpåattsamarbetamedandramotgemensammamål?Dåkandetvaradigvisöker!Bagartoprs UngdomscafeiSolna söker nu timanställdafritidsledare- varmt välkommen med din ansökanPubliceringsdatum2026-07-29Om företaget
Har du ett intresse av att arbeta med ungdomar? För dig som har ett intresse av att utveckla Solnas fritidsverksamheter finns nu möjligheten för dig att bli en del av oss och tillsammans med dina kollegor skapa en trygg och utvecklande miljö för unga i Solna. Har du dessutom ett stort intresse för ungdomskultur och mänskliga rättigheter så får du här möjlighet att tillsammans med de ungdomar du möter skapa aktiviteter utifrån dessa.
Bagartorps ungdomscafé ligger i Bagartorp i Solna och bedriver öppen verksamhet och är en mötesplats främst för ungdomar i åldern 16-19 år(gymnasieålder). Vi håller på att utveckla verksamheten till att bli mera aktivitetsinriktad. Dina specialkunskaper i exempelvis idrott, konst mm. kan bli en viktig del i den utvecklingen.
Vårt erbjudande
Ett meningsfullt och kreativt jobb med stor variation.
Aktivt arbete med många samtal och kultur.
Du kommer få driva roliga projekt efter både dina och ungdomarnas intressen.
En god och gedigen introduktion med fantastiska kollegor som ger stor arbetsglädje.
Verksamheten ligger ett stenkast från Ulriksdals pendeltågstation
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare här.
Vad innebär arbetet?
Som fritidsledare i öppen verksamhet och din arbetstid är främst förlagd kvällar och helger. Du kommer skapa aktiviteter i samverkan med ungdomar. Du ska också samverka med andra aktörer ex. övriga fritidsanläggningar i Solna, föreningar och organisationer. Du har förmågan att se potential i alla unga och tro på deras process. Du kommer även bedriva caféverksamhet. Dagliga förflyttningar av möbler ingår i arbetet.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till kvällar, torsdagar och fredagar 17.00-22.00 och 17.00-23.00 samt ytterligare ett arbetspass.
Vem söker vi?
Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar
Du har erfarenhet av att leda ungdomar i olika aktiviteter
Du är simkunnig
Vi ser det som meritande om du är utbildad fritidsledare eller annan pedagogisk utbildning som är relevant för tjänsten.
Som person har du lätt för att skapa goda relationer med ungdomar. Du är kreativ, lösningsorienterad och trivs med att samarbeta för att nå gemensamma mål. Vi söker dig som är driven, har ett normkritiskt förhållningssätt och fungerar som en trygg förebild för unga. Du är målmedveten, strukturerad och har förmåga att genomföra aktiviteter i nära samverkan med ungdomar.
Mer information om ansökan
Detta är en tillsvidareanställning med provanställning 6 månader med tillträde enligt överenskommelse. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 12 augusti.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Intervjuer kan komma att ske löpande.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt då vi behöver se detta innan du kan börja din anställning hos oss.
Vi kommer även att genomföra bakgrundskontroll som en del i den här rekryteringsprocessen.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anna-Lena Nörager, anna-lena.norager@solna.se
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten.
För facklig kontaktperson för tjänsten se www.solna.se/jobba-hos-oss/fackliga-kontaktpersoner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna Kommun
(org.nr 212000-0183), https://www.solna.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Stadshusgången 2 (visa karta
)
171 86 SOLNA Arbetsplats
Förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, Fritid Kontakt
Anna-Lena Nörager anna-lena.norager@solna.se Jobbnummer
10015311