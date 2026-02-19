Restaurangchef, Stockholmsområdet
2026-02-19
Är du en ledare som brinner för teamwork, drift och hälsosam mat? Då kanske du är vår nästa Restaurangchef?
Holy Greens handlar om att må bra. Vi vill göra det enkelt för människor att äta hållbart och hälsosamt utan att kompromissa på smakupplevelsen. Därför tillagas allt på menyn från grunden.
Om Rollen Som Restaurangchef på Holy Greens är du en driftorienterad person som älskar service, och som drivs av att leda samt utveckla dina medarbetare och verksamheten framåt. Du leder och ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett effektivt- och resultatorienterat sätt, samt i enlighet med vår vision och värderingar.
Tjänsten är främst förlagd i drift, där du tillsammans med teamet levererar sallader och service i världsklass. Säkerställande och uppföljning av resultat, effektivitet, service, livsmedelshygien och personalrelaterade frågor sker dagligen och i enlighet med verksamhetens riktlinjer. Som Restaurangchef leder du alltid med exempel och har en viktig roll för att utveckla både medarbetarna samt verksamheten framåt. Ditt ansvar innefattar även relationsbyggande arbete med företagskunder och övriga samarbetspartners, och då i syfte om att optimera försäljning samt enhetens lönsamhet.
Kvalifikationer För att lyckas i rollen som Restaurangchef är du en naturlig ledare som älskar driftens dynamik och utmaningar. Du är strukturerad, lojal, förtroendeingivande och handlingskraftig, men samtidigt ödmjuk och prestigelös. Ditt lösningsorienterade sinne och positiva förhållningssätt får vilken utmaning som helst att uppfattas som en enkel match! Krav:
Du har några års erfarenhet av att arbeta i en ledande position.
Du har vana och förståelse av att arbeta mot uppsatta KPI:er
Vad får du?
Du blir en del en stark kultur och får arbeta med passionerade kollegor
Du får vara med på en resa där vi gör Sverige lite mer hälsosamt och hållbart varje dag
Möjligheten att äta Sveriges godaste sallader på daglig basis
Kollektivavtal, Tjänstepension, friskvård, företagshälsovård
Arbetstiderna är varierande
