Restaurangchef/Barchef
2025-09-30
Malmö Sportbar ligger på 2:a våningen på Entrè i Malmö. Vi har en väldigt stor lokal med plats för 230 gäster. Vi är i grunden en sportbar men erbjuder även konferenser, gruppaktiviteter samt en scen för musikevenemang. Vi söker nu en hungrig människa som vill vara med och utveckla Malmö Sportbar och ta oss till nästa nivå. Personalansvar med schemaläggning, leverantörsansvar samt en grym inställning och hög servicegrad gentemot gäster sökes. Vi är ett sammansvetsat glatt gäng och saknar bara dig som vill styra båten i rätt riktning.
OBS! Denna tjänst avser främst kvällstid!
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@malmosportbar.se
