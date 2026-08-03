Restaurangchef
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2026-08-03
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Restaurangchef till Starby Spa, Hotell & Konferens
Är du en trygg ledare som tycker om människor struktur och riktigt bra service? Nu söker vi en restaurangchef som vill leda och utveckla vårt restaurangteam på Starby i Vadstena.
Som restaurangchef har du ett tydligt personalansvar och en viktig roll i den dagliga driften. Du skapar struktur, planerar bemanningen och ser till att rätt person är på rätt plats. Schemaläggning och uppföljning av personalkostnader är en central del av tjänsten. Därför söker vi dig som är noggrann, ekonomiskt medveten och van vid att planera utifrån verksamhetens behov.
Du är närvarande i restaurangen och leder teamet genom att vara tydlig, engagerad och lösningsorienterad. Hos oss arbetar du nära köket, frukostreceptionen, bokningen och övriga avdelningar för att skapa en riktigt bra helhetsupplevelse för våra gäster.
I rollen ansvarar du bland annat för
• Personalansvar för restaurangens serviceteam
• Schemaläggning och bemanningsplanering
• Uppföljning av arbetstid, personalkostnader och nyckeltal
• Introduktion och utveckling av medarbetare
• Daglig arbetsledning och fördelning av arbetsuppgifter
• Att rutiner arbetssätt och servicenivå följs
• Planering inför hotellpaket, konferenser, grupper och större arrangemang
• Inköp lagerhållning och inventering
• Att bidra till restaurangens fortsatta utveckling och lönsamhet
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbetsledning inom restaurang eller hotell
• Är trygg med personalansvar
• Har god erfarenhet av schemaläggning
• Förstår sambandet mellan bemanning kvalitet och lönsamhet
• Är strukturerad tydlig och bra på att kommunicera
• Trivs med att arbeta operativt tillsammans med ditt team
• Har ett genuint intresse för mat, dryck och värdskap
• Behärskar god svenska och engelska
Erfarenhet av konferens hotellverksamhet och större arrangemang är meriterande.
Om Starby
Starby Spa, Hotell & Konferens är ett familjeägt hotell i Vadstena med spa, restaurang, konferens och 60 hotellrum.
Vi är stolta över att vara en av Östergötlands högst rankade restauranger på Tripadvisor. Här arbetar flera avdelningar tillsammans för att skapa en varm personlig och genomtänkt upplevelse för våra gäster.
Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till främst kvällar och helger. Tillträde enligt överenskommelse.
Låter det här som nästa steg för dig? Skicka din ansökan till jobb@starbyhotell.se
och berätta varför du vill bli en del av Starby. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
E-post: jobb@starbyhotell.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starby Hotell AB
(org.nr 556493-7463)
Ödeshögsvägen (visa karta
)
592 21 VADSTENA Arbetsplats
Starby Hotell AB Jobbnummer
10020299