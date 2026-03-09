Restaurangchef
YO&MO Karlstad AB / Kockjobb / Karlstad Visa alla kockjobb i Karlstad
2026-03-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos YO&MO Karlstad AB i Karlstad
Restaurangchef till YOMO Karlstad - mitt i City
YOMO Karlstad tillhör en koncern med restauranger längs den norska gränsen i hela Västra Götaland och Värmland. Vi arbetar med mat och matupplevelser från hela östra Asien och finns representerade genom bland annat restaurangerna My Wok, YOMO och Asian Town.
Hos YOMO möter öst väst - mystik möter ett varmt välkomnande, och det enkla och råa möter det delikata och dekadenta. Restaurangen serverar ett brett utbud av spännande Asian fusion i bufféformat i en unik och inspirerande miljö.
Nu söker vi en restaurangchef till YOMO Karlstad, mitt i city.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för restaurangens dagliga drift. Du leder teamet, säkerställer hög servicekvalitet och ser till att gästerna får en minnesvärd upplevelse varje gång de besöker oss.Dina arbetsuppgifter
Leda, motivera och utveckla personalen
Ansvara för den dagliga driften i restaurangen
Schemaläggning och personalplanering
Säkerställa hög service- och kvalitetsnivå
Arbeta med försäljning, resultat och kostnadskontroll
Vara en närvarande ledare i restaurangen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap inom restaurangbranschen
Är strukturerad, lösningsorienterad och serviceinriktad
Har god organisationsförmåga
Trivs i ett högt tempo
Är en naturlig ledare som kan inspirera och engagera teamet
Vi erbjuder
En spännande roll i en växande restaurangkoncern
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett dynamiskt arbetsklimat med engagerade kollegor
Lönespann: 35 000 - 40 000 kr per månad beroende på erfarenhet
Vill du vara med och utveckla YOMO Karlstad och skapa fantastiska matupplevelser för våra gäster?
Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: hej@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef YOMO Karlstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare YO&MO Karlstad AB
(org.nr 559121-9588)
Järnvägsgatan 14 (visa karta
)
652 25 KARLSTAD Arbetsplats
Yomo Karlstad Jobbnummer
9784822