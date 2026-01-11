Restaurangchef
Om FIKA & Wine
FIKA & Wine är en restaurang i Gamla Stan med fokus på skandinavisk mat, vin och ett varmt, personligt värdskap. Vi nyöppnade den 8 oktober och fick en mycket stark start med högt tryck, många nöjda gäster och ett fantastiskt mottagande redan från dag ett.
Våra gäster är allt från stammisar från kvarteren till internationella besökare, middagssällskap och bokade grupper i vårt chambre séparée. Hos oss är ingen dag den andra lik - gemensamt för alla gäster är att de ska känna sig sedda, välkomna och omhändertagna.
Nu söker vi en driftansvarig/restaurangchef som vill ta ett helhetsansvar för den dagliga driften och vara med och utveckla verksamheten vidare.
Om rollen
Som driftansvarig hos oss har du en nyckelroll i att leda, strukturera och utveckla restaurangen. Du arbetar både operativt och strategiskt, med ansvar för team, gästupplevelse och resultat.
Rollen passar dig som vill ta nästa steg i karriären - eller som vill kliva från en större organisation till ett mer personligt, kvalitetsdrivet koncept med korta beslutsvägar och stort eget ansvar.
I den första fasen ligger viss tyngd på administration, struktur och planering, för att därefter bli mer operativ i den dagliga driften.
Dina ansvarsområden
Övergripande ansvar för daglig drift, kvalitet och effektivitet
Leda, coacha och utveckla teamet inom service och dryck
Rekrytering och schemaläggning
Säkerställa en gästupplevelse i toppklass där service, kvalitet och helhet står i fokus
Budget- och resultatansvar: inköp, kostnadskontroll och lönsamhetsoptimering
Planera och genomföra event, grupper och specialarrangemang
Utveckla menyer och koncept i samarbete med köksmästare, med tydligt fokus på det skandinaviska köket
Vi söker dig som
Har erfarenhet av en ledande roll inom restaurang eller bar
Är trygg i ditt ledarskap och van vid att ta ansvar
Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig
Har god förståelse för service, flöden och ekonomi
Brinner för värdskap, mat, dryck och detaljer
Trivs med att arbeta både administrativt och operativt
Vi erbjuder
En nyckelroll i en restaurang med stark identitet och mycket god start
Stor möjlighet att påverka drift, arbetssätt och utveckling
En personlig arbetsplats med familjär stämning och korta beslutsvägar
Ett koncept med ambitioner och långsiktighet
Skicka din ansökan till: rekrytering@cafefika.se
Tillträde: Omgående
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
