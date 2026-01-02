Restaurangchef
2026-01-02
Finnhamn är en av de mest omtyckta besökspärlorna i Stockholms skärgård. Här ute tänker vi ständigt nytt och nu planerar vi att utöka vårt koncept till en året runtverksamhet.
Våra utvecklingsplaner gör att Finnhamn nu söker duktiga lagspelare som drivs av lusten att utforska möjligheter. Vi letar efter dig som kan se möjligheter och som är både mål- och resultatorienterad.
Just nu söker vi en restaurangchef som vill vara en viktig del av vår spännande resa.
Vårt mål och fokus är nöjda och återkommande gäster som känner att de fått en matupplevelse, oavsett om det är på vår krog, i våra evenemangslokaler eller på en skärgårdskobbe.
Gäster är allt från dagbesökaren till bröllopet eller konferensen.
Vi ser därför att du som söker tjänsten har bred erfarenhet från både mindre middagar till större tillställningar.
Vi förväntar oss att du har tidigare erfarenhet av liknande tjänst med erfarenhet av personalplanering, ekonomi/kassaredovisning, projektplanering och kvalitetssäkring. Är du nästan där och längtar efter att ta nästa steg i karriären så finns även den möjligheten.
Som person tror vi att du har "drivet" i dig med en passion för mat, dryck och service.
Du har ett självklart vinintresse, kanske sommelierkunskap, och vill vara med och utveckla vår gedigna vinlista tillsammans med vår egen sommelier.
Du är en självklar ledare som kan planera ditt eget och din personals arbete.
Du är också en problemlösare som hanterar allt från olika gästbehov till ovissa vädergudar.
Tjänsten kräver att du är flytande i svenska i tal och skrift. Engelska i tal.
Vi erbjuder dig en spännande och trygg arbetsplats i underbar skärgårdsmiljö där ingen dag är den andre lik. Tillsammans med vår köksmästare ansvarar du för allt inom verksamhetsområdet mat och dryck. Här finns stora möjligheter till egna initiativ för att påverka och utveckla verksamheten.
Tjänsten har traditionellt varit en säsongsanställning vår-höst men beroende på hur vi väljer att vidareutveckla konceptet Året runt (om vi hittar vårt starka lag), finns för rätt person möjlighet till tillsvidareanställning.
I april 2026 startar tjänsten med planering, innehållande timlön, samt heltid från mitten april
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpnade, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
