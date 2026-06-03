Elevassistent med diabeteskunskap, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Långsjöskolan lärare / Pedagogjobb / Huddinge Visa alla pedagogjobb i Huddinge
2026-06-03
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Långsjöskolan är en grundskola med cirka 360 elever, från förskoleklass till årskurs tre. På skolan arbetar ca 50 engagerade medarbetare. Hos oss får du bra förutsättningar att lyckas i ditt viktiga uppdrag.
Höstterminen 2022 flyttade Långsjöskolan in i en ny skolbyggnad intill Gömmarens naturreservat. Tillsammans med Skansbergsskolan (åk F-3) och Segeltorpsskolan (åk 4-9) bildar Långsjöskolan Segeltorps rektorsområde, vilket skapar goda möjligheter till samarbete och utveckling.
Långsjöskolan erbjuder:
En visstidsanställning med start ht-26
En möjlighet att arbeta i en välstrukturerad och utvecklingsinriktad verksamhet
Engagerade och stöttande kollegor i ett kollegialt lärande
En fantastisk arbetsmiljö nära naturen
Möjlighet till professionell utveckling inom Huddinge kommun
Tillgång till välutvecklat IT-stöd
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad elevassistent och har erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes.
I rollen som elevassistent följer du en elev med diabetes och säkerställer elevens mående under hela den samlads skoldagen. Utöver detta uppdrag stöttar du även andra elever under lektionstid, raster och i vår fritidsverksamhet vilket innebär en nära samverkan med skolans övriga pedagoger.
Du bidrar till trygghet, trivsel och god utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och skolans pedagogiska arbete.
Du behöver vara kommunikativ och tydlig, och ha förmågan att kunna kommunicera obehindrat på svenska både i tal och i skrift.
Du är en trygg, lugn och stabil person som klarar av att hantera stress och förändringar med flexibilitet och med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens och elevernas behov. Med din goda omdömesförmåga vågar du ta ansvar och fatta beslut när situationen kräver det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Formella kompetenser
Utbildning – Utbildad elevassistent eller barnskötare
Erfarenhet – Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn med diabetes
Språkkrav - Kunna kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift
Digital kompetens - Kunna arbeta i Google for education
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sarah Wahlstedt Biträdande rektor: sarah.wahlstedt@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande under hela annonseringsperioden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Lövsångarvägen 30 (visa karta
)
141 72 SEGELTORP Arbetsplats
Huddinge kommun, Långsjöskolan lärare Kontakt
Biträdande rektor
Sarah Wahlstedt sarah.wahlstedt@huddinge.se 08-535 330 38 Jobbnummer
9945313