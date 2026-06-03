Boendekoordinator Hela Människan Jönköping
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2026-06-03
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Vi söker en boendekoordinator – vill du arbeta nära människor och göra verklig skillnad? Vill du kombinera kvalificerat socialt arbete med en varm och värderingsburen verksamhet? Hos oss möter du människor i utsatta livssituationer – men också motivation, förändringsvilja och hopp. Som boendekoordinator får du en nyckelroll där du både arbetar nära individen och strukturerar arbetet runt omkring. Du samordnar insatser, har kontakt med socialtjänst och myndigheter och stöttar personalen i det dagliga arbetet. Rollen kräver självständighet, trygghet och professionella bedömningar – men också empati och förmåga att skapa förtroende.
Din roll:
• Ansvar för uppföljning av boende och samverkan kring individen
• Bidra till struktur, kvalitet och rättssäkerhet
• Vara stöd för kollegor i sociala bedömningar
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen (180 hp) eller likvärdig akademisk examen
• Kunskap om socialtjänstens och hälso-sjukvårdens regelverk
• Erfarenhet av socialt arbete
• God dokumentationsförmåga
• Trygghet i mötet med människor i utsatta livssituationer
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av idéburen verksamhet
• Samordnande eller arbetsledande erfarenhet
• Kunskap om beroendeproblematik och psykisk ohälsa
Tjänsten är heltid på plats på våra tre boenden, önskad start hösten 2026.
Om oss :
Vi arbetar utifrån Hela Människans värdegrund – socialt och diakonalt arbete på kristen grund.
Ansökan och information: Verksamhetschef Karin Ahlqvist: karin.ahlqvist@helamanniskan.se
Sista ansökan: 22 augusti 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: karin.ahlqvist@helamanniskan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hela Människan Jönköping
, https://helamanniskan.se/jonkoping/
Västra Storgatan 46 (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hela Människan Jönköping Kontakt
Verksamhetchef
Karin Ahlqvist karin.ahlqvist@helamanniskan.se 0722161065 Jobbnummer
9945314