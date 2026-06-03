Betongarbetare sökes för omgående start Flexvik Bemanning
Grünewald-Decker AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-06-03
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Flexvik Bemanning söker erfarna betongarbetare för omgående start.
Vi söker nu flera engagerade och yrkesskickliga betongarbetare till våra kunders byggprojekt. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom betongproduktion och anläggning tillsammans med ett erfaret team.
Arbetsuppgifter
Formning och armering enligt ritningar
Gjutning av betongkonstruktioner
Montering och demontering av formar
Efterbehandling av betongytor
Läsning och tolkning av ritningar
Arbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen
Kvalifikationer
Minst 1–2 års erfarenhet som betongarbetare
God kunskap inom formning, armering och gjutning
Kunna läsa och förstå bygg- och konstruktionsritningar
God förståelse för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplats
Förmåga att arbeta självständigt och i grupp
Svenska eller engelska i tal och skrift
Meriterande
Yrkesbevis inom betongarbete
Säkra lyft
Heta arbeten
Körkort B
Vi erbjuder
Omgående anställning
Konkurrenskraftig lön enligt avtal
Möjlighet till långsiktigt arbete
Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter
Ansökan
Skicka din ansökan med CV till Flexvik Bemanning. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök endast om du uppfyller kraven.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongarbetare". Arbetsgivare Grünewald-Decker AB
(org.nr 559363-5104)
114 27 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FlexVIK Bemanning Jobbnummer
9945299