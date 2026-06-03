Betongarbetare sökes för omgående start Flexvik Bemanning

Grünewald-Decker AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2026-06-03


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Flexvik Bemanning söker erfarna betongarbetare för omgående start.
Vi söker nu flera engagerade och yrkesskickliga betongarbetare till våra kunders byggprojekt. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom betongproduktion och anläggning tillsammans med ett erfaret team.
Arbetsuppgifter
Formning och armering enligt ritningar

Gjutning av betongkonstruktioner

Montering och demontering av formar

Efterbehandling av betongytor

Läsning och tolkning av ritningar

Arbete enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen


Kvalifikationer
Minst 1–2 års erfarenhet som betongarbetare

God kunskap inom formning, armering och gjutning

Kunna läsa och förstå bygg- och konstruktionsritningar

God förståelse för arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplats

Förmåga att arbeta självständigt och i grupp

Svenska eller engelska i tal och skrift

Meriterande
Yrkesbevis inom betongarbete

Säkra lyft

Heta arbeten

Körkort B


Vi erbjuder
Omgående anställning

Konkurrenskraftig lön enligt avtal

Möjlighet till långsiktigt arbete

Trevlig arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter


Ansökan
Skicka din ansökan med CV till Flexvik Bemanning. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sök endast om du uppfyller kraven.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Mail
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Betongarbetare".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)
114 27  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
FlexVIK Bemanning

Jobbnummer
9945299

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