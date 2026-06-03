Admin/elevassistent till Hällefors folkhögskolas Örebrofilial
Fören Hällefors Folkhögskola / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-06-03
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Admin/elevassistent till Hällefors folkhögskolas Örebrofilial
Arbetsgivare Utdelningsadress/Besöksadress
Hällefors folkhögskola
Klockarvägen 16, 712 33 HÄLLEFORS
Tel 0591-643 90
Arbetsplatsen är belägen i Örebro kommun
Vi söker nu en elevassistent
Platsbeskrivning:
Skolans profil är kultur, design och konstnärligt skapande. I våra kurser anser vi att kunskap och studier betyder utveckling genom teori, praktik och mångkulturella möten där du får möjlighet till kreativt skapande. Målet är att utveckla och stärka individens inneboende möjligheter och förmågor tillsammans med andra.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta främst med våra deltagare som har specifika behov. Erbjuda stöd under skolgången samt under raster och vid behov. Du kommer att vara ett stöd i kursrummen och arbeta med olika elevaktiviteter som temadagar och friluftsdagar. Du kommer även att arbeta med viss dokumentation och administration.
Du ska kunna arbeta självständigt och vara en aktiv del i vårt arbetslag samt i skolans övriga verksamhet.Kvalifikationer
Pedagogisk utbildning som fritidsledarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren finner likvärdig. Folkbildningserfarenhet är meriterande. Vi ser att du är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Varaktighet: Tidsbegränsad
Tillträde: 2026-08-03Anställningstyp/arbetstider
: 75-100%, t o m 2026-12-31. Möjlighet till förlängning finns.
Lön: Fast lön enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-06-21. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktperson: Denana Holmberg 072-505 05 48
Ansökan innehållande referenser skickas till Hällefors folkhögskola, Klockarvägen 16, 712 33 Hällefors eller mailas till info@folkis.nu
Hemsida: www.folkis.nu
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Ansök via post eller mail
E-post: info@folkis.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Hällefors Folkhögskola
Jordgatan 6 (visa karta
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702 23 ÖREBRO Arbetsplats
Hällefors folkhögskolas filial Jobbnummer
9945297