Restaurangbiträdet
Svandamms Pizzeria AB / Restaurangbiträdesjobb / Nynäshamn Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nynäshamn
2025-08-07
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svandamms Pizzeria AB i Nynäshamn
, Haninge
eller i hela Sverige
jobba i köket. hjälper för beredning för matlagning, plocka disk,diska,servera mat, du kommer jobba med team.
hjälpa kocken kära grönsaker rengör köket, steker hamburgare, friterar pommes. Gör sallad,koka pasta,såsar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: mustafakiran@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svandamms Pizzeria AB
(org.nr 556419-7852) Jobbnummer
9448862