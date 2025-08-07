Restaurangbiträdet

Svandamms Pizzeria AB / Restaurangbiträdesjobb / Nynäshamn
2025-08-07


jobba i köket. hjälper för beredning för matlagning, plocka disk,diska,servera mat, du kommer jobba med team.
hjälpa kocken kära grönsaker rengör köket, steker hamburgare, friterar pommes. Gör sallad,koka pasta,såsar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: mustafakiran@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svandamms Pizzeria AB (org.nr 556419-7852)

Jobbnummer
9448862

