Restaurangbiträde- Sen Street Kitchen Skellefteå
2026-03-01
Restaurangsbiträde till SEN STREET KITCHEN
SEN STREET KITCHENär ett restaurangkoncept inspirerat av de livliga gatumarknaderna i östra Asien. Vi fokuserar på autentiska smaker och ett arbetssätt som är enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht. Kvalitet, tempo och struktur är centralt i allt vi gör.
Vad erbjuder vi?
Hos oss blir du en del av ett kök med tydliga rutiner och högt tempo, där samarbete och ansvar är en självklar del av vardagen.
• Introduktion i vårt kök, våra rutiner och vårt koncept
• Ett sammansvetsat och familjärt team
• En strukturerad arbetsmiljö med fokus på kvalitet och hygien
• Arbete i ett etablerat restaurangkoncept med tydliga arbetssätt
Vi ser gärna att du hartidigare erfarenhet från kök eller restaurangoch trivs med att arbeta effektivt i ett professionellt kök.
Vem är du?
• Du är social, positiv och serviceinriktad
• Du arbetar bra i team och klarar högt tempo
• Du är noggrann, kvalitetsmedveten och organiserad
• Du värdesätter ordning, renlighet och struktur
Som köksbiträde hos oss ingår bland annat:
• Prepp
• Matlagning
• Montering av maträtter
• Kassatjänst
• Disk och städ
• Mottagning av leveranserSå ansöker du
Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan så berättar vi mer.
En kort videopresentation är meriterande.
Om SENGROUP
SEN STREET KITCHEN är en del avSENGROUP, en asiatisk restaurangkoncern med rötter i Stockholm. Idag driver vi 8 restauranger i 5 städer runt om i Sverige. Våra koncept hämtar inspiration från olika delar av Asien och bygger på smak, kvalitet och väl genomarbetade arbetssätt.
Vår ansökningsprocess är helt digital och enkel. Du söker direkt via mobilen utan CV eller personligt brev. Istället svarar du på några frågor och spelar in en kort videopresentation. Vi använder modern teknik för att säkerställa en smidig och rättvis rekrytering.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Senume AB
(org.nr 559016-2342)
120 61 STOCKHOLM (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Sengroup Jobbnummer
9769632