Restaurangbiträde- Sen Street Kitchen Skellefteå

Se ngroup AB / Restaurangbiträdesjobb / Skellefteå
2026-01-22


SEN STREET KITCHEN är ett restaurangkoncept som återskapar de autentiska smakerna, dofterna och känslorna vid de livliga gatumarknaderna och precis som alla andra gatukök över hela östra Asien. Enkelt, snabbt, nyttigt och fräscht.

Vem är du?

Du är social och glad person som gillar att jobba med service. Du brinner för restaurangbranschen, är kvalitetsmedveten och kan jobba i ett team i högt tempo. Du är organiserad och gillar att ha rent och snyggt runt om dig.

Som köksbiträde ingår:

Prepp.
Montering av rätterna.
Kassatjänst.
Städ och en del disk.

Är du vår nya stjärna och vill vara en del utav vårt team? Skicka in din ansökan så berättar jag mer!

En inskickad video är högt betydande för oss.

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Se ngroup AB (org.nr 556997-0113)

Arbetsplats
Sengroup

Jobbnummer
9698963

