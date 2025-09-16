Restaurangbiträde till restaurang i Falkenberg

Deity Solutions AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg
2025-09-16


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm, Båstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Deity Solutions AB i Falkenberg, Halmstad, Laholm eller i hela Sverige

Hos Baptiste's serveras frukost, dagens lunchbuffé och à la carte, samt erbjuds ett brett kiosksortiment på en välkänd golfanläggning i Falkenberg.
Som restaurangbiträde är du en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster. Arbetsuppgifterna omfattar städning samt disk av fin- och grovdisk, rengöring av personal-, serverings- och gästytor, att hålla matsalen ren och presentabel, hjälpa till vid servering och i kassan samt ha direkt gästkontakt.
Krav är att du är städningsorienterad, stresstålig och inte rädd att hugga i där det behövs. Det blir mycket disk - något du hanterar utan problem.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@deitysolutions.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Deity Solutions AB (org.nr 559265-8172)
311 95  FALKENBERG

Arbetsplats
Baptiste's Restaurang @ Vinbergs GK

Jobbnummer
9511533

Prenumerera på jobb från Deity Solutions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Deity Solutions AB: