Restaurangbiträde till restaurang i Falkenberg
2025-09-16
Hos Baptiste's serveras frukost, dagens lunchbuffé och à la carte, samt erbjuds ett brett kiosksortiment på en välkänd golfanläggning i Falkenberg.
Som restaurangbiträde är du en viktig del av helhetsupplevelsen för våra gäster. Arbetsuppgifterna omfattar städning samt disk av fin- och grovdisk, rengöring av personal-, serverings- och gästytor, att hålla matsalen ren och presentabel, hjälpa till vid servering och i kassan samt ha direkt gästkontakt.
Krav är att du är städningsorienterad, stresstålig och inte rädd att hugga i där det behövs. Det blir mycket disk - något du hanterar utan problem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: info@deitysolutions.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Deity Solutions AB
Deity Solutions AB
311 95 FALKENBERG Arbetsplats
Baptiste's Restaurang @ Vinbergs GK Jobbnummer
