Restaurangbiträde till Kajmagasinet
2025-09-15
KajMagasinet i Lyksekil söker restaurangbiträde.
Vi söker en personal som är driven att utvecklas och trivs i sociala miljöer, gärna med ett leende på läpparna.
Arbetsuppgifter: sköta disken, stå i kassan, servera, hjälpa till i köket, städa och andra diverse arbetsuppgifter.
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: kajmagasinet@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Releconomy AB
(org.nr 559196-3482)
Rosvikstorg 1
)
453 30 LYSEKIL
Lysekil Hamnrestaurang AB Jobbnummer
9509918