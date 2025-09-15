Restaurangbiträde till Kajmagasinet

Releconomy AB / Restaurangbiträdesjobb / Lysekil
2025-09-15


KajMagasinet i Lyksekil söker restaurangbiträde.
Vi söker en personal som är driven att utvecklas och trivs i sociala miljöer, gärna med ett leende på läpparna.
Arbetsuppgifter: sköta disken, stå i kassan, servera, hjälpa till i köket, städa och andra diverse arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: kajmagasinet@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Releconomy AB (org.nr 559196-3482)
Rosvikstorg 1 (visa karta)
453 30  LYSEKIL

Arbetsplats
Lysekil Hamnrestaurang AB

Jobbnummer
9509918

