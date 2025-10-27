Restaurangbiträde till Burger King Lomma
2025-10-27
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten är på 50%, 20 timmar i veckan och är schemalagt måndag till söndag både dag och kväll.
Är du intresserad ?
Maila till lomma.jobb@fasterfood.se
, bifoga CV, personligt brev samt foto.
Markera ämnesraden med MA LOMMA.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
