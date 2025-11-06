Restaurangbiträde till Burger King Eslöv

PMM Faster Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Eslöv
2025-11-06


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eslöv, Kävlinge, Höör, Lund, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos PMM Faster Food AB i Eslöv, Kävlinge, Lomma, Landskrona, Malmö eller i hela Sverige

Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner. Krav är att du måste kunna vara flexibel, arbetstiderna varierar både dagtid kvällstid samt helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Skicka in ditt cv till eslov.jobb@fasterfood.se
E-post: eslov.jobb@fasterfood.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pmm Faster Food AB (org.nr 556778-0514)
Fallskärmsgatan 1b (visa karta)
241 91  ESLÖV

Arbetsplats
Burger King Eslöv

Jobbnummer
9592107

Prenumerera på jobb från PMM Faster Food AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos PMM Faster Food AB: