Restaurangbiträde till Burger King Bulltofta
PMM Faster Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-01-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PMM Faster Food AB i Malmö
, Lomma
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Schemat är varierande mån-sön, men du måste kunna jobba dagtid på vardagar
Är du intresserad ?
Maila till bulltofta.jobb@fasterfood.se
, bifoga CV, personligt brev samt foto. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: bulltofta.jobb@fasterfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA Bulltofta". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pmm Faster Food AB
(org.nr 556778-0514)
Ahrenbergsgatan 6 (visa karta
)
212 44 MALMÖ Arbetsplats
Burger King Bulltofta Jobbnummer
9672620