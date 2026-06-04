Restaurangbiträde till Burger King Bulltofta

PMM Faster Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö
2026-06-04


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Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner. Ett krav är att man måste vara flexibel i sitt schema då man jobbar över luncher 11:00-14:00, kvällar samt helger.
Är du intresserad ?
Maila till bulltofta.jobb@fasterfood.se, bifoga CV, personligt brev samt foto.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: bulltofta.jobb@fasterfood.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bulltofta".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
PMM faster food AB (org.nr 556778-0514)
Ahrenbergsgatan 6 (visa karta)
212 44  MALMÖ

Arbetsplats
Burger King Bulltofta

Jobbnummer
9948860

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