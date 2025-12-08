Restaurangbiträde sökes!

SEN2W AB / Restaurangbiträdesjobb / Upplands Väsby
2025-12-08


Tamarine är en väletablerad wok restaurang och har funnit i Väsby Centrum i 16 år och har många favoriträtter hos Väsbybo.
Vi söker nu ett serviceinriktat och drivande restaurangbiträde som vill bli en del av vårt härliga team. Är du positiv, gillar att arbeta i högt tempo och brinner för att ge gästerna en riktigt bra upplevelse? Då vill vi gärna träffa dig!

Publiceringsdatum
2025-12-08

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster
Kassahantering
Förberedelse av mat och dryck
Städning och disk
Säkerställa att restaurangen är ren, trevlig och välfungerande

Kvalifikationer
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inget krav
God samarbetsförmåga och hög servicekänsla
Noggrann, flexibel och ansvarstagande
Svenska eller engelska i tal

Vi erbjuder
Ett roligt och varierande arbete
Trevliga kollegor och ett positivt arbetsklimat
Trygga anställningsvillkor

Anställningsform
Heltid/deltid/extrajobb
Arbetstider: dag/kväll/helg

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV till job@tamarine.se
Vi ser fram emot din ansökan!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SEN2W AB (org.nr 559316-9815)
Dragonvägen 86 (visa karta)
194 70  UPPLANDS VÄSBY

Jobbnummer
9632574

